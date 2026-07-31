O fetiță de 9 ani a murit după ce mașina în care se afla a intrat într-un cap de pod, la Cluj-Napoca. Alte trei persoane sunt rănite

O fetiță în vârstă de 9 ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite grav în urma unui accident rutier produs vineri după-amiază, la intrarea în municipiul Cluj-Napoca. Mașina în care se aflau patru persoane, dintre care trei minori, a intrat într-un cap de pod, după ce șoferița a pierdut controlul direcției de deplasare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, accidentul s-a produs în jurul orei 16:30, pe DN1 VOCNE, la intrarea în municipiu, scrie Agerpres.

Din primele cercetări, o femeie de 56 de ani din Cluj-Napoca, care conducea autoturismul dinspre Gherla către Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul volanului din cauze care urmează să fie stabilite și a lovit un cap de pod.

În autoturism se aflau patru persoane, dintre care trei minori. Toți ocupanții au fost răniți și transportați de urgență la spital.

Ulterior, polițiștii au anunțat că una dintre cele două fete aflate în mașină, în vârstă de 9 ani, a fost declarată decedată la unitatea medicală.

Celelalte trei victime se află în continuare sub supraveghere medicală.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate, pe ambele sensuri de circulație.

Editor : Ana Petrescu