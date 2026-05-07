Live TV

O „fișă informativă” din anii '80: În caricatură e prezentat un toboşar care tremură de frig, iar toba e o canistră de benzină goală

Data actualizării: Data publicării:
Urzica

O caricatură a fost retrasă de la publicarea în revista umoristică „Urzica”, în 1987, după ce un informator, menţionat ca „sursa Trifu”, a semnalat câteva inadvertențe față de realitatea promovată de partid: desenul reprezenta un toboşar care pare că tremură de frig, toba e o canistră de benzină goală, iar „băţul” cu care bate era de fapt un os mare, „pe care n-a mai rămas nici un pic de carne”. „Rămâne de văzut dacă e oportună publicarea unei caricaturi ce include, simbolic, frigul-foamea-lipsa de carburanţi”, mai arată informatorul, conform unui document făcut public de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS).

„În 1949, când primul număr al revistei „Urzica” vedea lumina tiparului, România se afla în plin proces de stalinizare. Umorul trebuia domesticit şi transformat în instrument politic-educativ. La început, revista a fost o prelungire vizuală a directivelor de partid. „Urzica” avea misiunea oficială de a înfiera „elementele” care frânau construcţia socialismului: chiaburul, imperialistul american, contrarevoluţionarul şi leneşul. Caricaturile erau violente, adesea groteşti, menite să dezumanizeze „duşmanul de clasă”. Totuşi, sub acest înveliş ideologic rigid, s-a format o primă generaţie de graficieni care au învăţat să stăpânească linia şi compoziţia, pregătind terenul pentru ceea ce avea să devină şcoala românească de caricatură. Pe măsură ce regimul comunist a trecut prin destalinizarea de la mijlocul anilor '60, „Urzica” şi-a schimbat profilul.

Atacul brutal a fost înlocuit de o ironie mai fină, orientată spre moravurile sociale. Este perioada în care nume precum Matty Aslan, Albert Poch, Nell Cobar, Puiu Manu, Denes Molnar sau Mihai C. Papuc devin repere naţionale, notează CNSAS.

Revista a început să publice nu doar caricatură politică externă - unde era permis să critici Occidentul - ci şi „umor de situaţie” care reflecta viaţa cotidiană a românului: cozile, birocraţia, calitatea proastă a produselor, micile aranjamente.

Pentru cititor, „Urzica” era o supapă. Pentru stat, era un barometru al nemulţumirii populare, controlat cu grijă, remarcă CNSAS.

„Documentul din 1987, identificat în arhiva CNSAS, redă mecanismul cenzurii din presa scrisă, aplicat riguros şi sistematic. În ultimul moment, chiar înainte de tipărirea numărului 12 din 1987 al revistei „Urzica”, un desen care nu era conform cu etica şi echitatea socialistă a atras atenţia ochiului vigilent al unui informator din cadrul redacţiei revistei.

Desigur, nu avem caricatura retrasă de la tipar, însă, prin „bunăvoinţa” aceluiaşi informator redactor, avem o descriere exactă a materialului interzis la publicare, laolaltă cu mărturia unui gest de curaj. Un gest de curaj cu atât mai excepţional cu cât se petrecea în anul 1987, imediat după revolta muncitorilor braşoveni, într-o lume gri, cu speranţă muribundă, în care glasurile oamenilor care cereau respectarea drepturilor au fost înăbuşite cu violenţă”, explică CNSAS.

Existenţa caricaturii a fost semnalată într-un document cu menţiunea „strict secret”, de sursa „Trifu”.

„În ziua de 30 noiembrie a sosit de la tipografie ozalidul (faza de şpalt machetat şi refotografiat într-o singură culoare) revistei "Urzica" nr. 12/1987 (pe luna decembrie). Conform procedurii curente, un exemplar a fost trimis la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, al doilea la Secţia de Propagandă şi Presă a C.C. al P.C.R., pentru avizare, iar al treilea a rămas în redacţie, urmând a se face pe el modificările ce vor fi sugerate de cele două organe de avizare amintite mai sus. La pagina 16 (coperta a II-a a revistei), în colţul din dreapta-sus, se află o caricatură realizată de Mihai C. Papuc. În caricatură e prezentat un toboşar care bate toba, fiind incluse simultan trei elemente simbolice: 1- Toboşarul este un cetăţean cu hainele acoperite cu zăpadă, pe cap poartă o căciulă care are o steluţă în dreptul frunţii. După expresia feţei şi după atitudine (la care se adaugă zăpada de pe el), tremură de frig; 3- Toba nu e tobă, ci o canistră de benzină, goală; 3- Băţul cu care bate toba (canistra goală) nu este băţ obişnuit, ci un os mare, pe care n-a mai rămas nici un pic de carne”, afirma sursa, adăugând; „Rămîne de văzut dacă e oportună publicarea unei caricaturi ce include, simbolic, frigul-foamea-lipsa de carburanţi”.

Pe document era scrisă de mână şi remarca - „Sursa a furnizat materialul ca urmare a sarcinii de supraveghere a materialelor care urmează să fie publicate în identificarea celor cu conţinut interpretabil sau necorespunzător”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Nicușor Dan.
3
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
4
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
5
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
După ce ”a batjocorit o fetiță”, Donald Trump i-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”Nemaivăzut”
Digi Sport
După ce ”a batjocorit o fetiță”, Donald Trump i-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”Nemaivăzut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bronze statue of Alexander Sergeyevich Pushkin in public gardens at Pushkin. St. Petersburg, Russia
Pușkin, Gogol și Turgheniev, cenzurați în Rusia. Cum au ajuns marii clasici victime ale unei noi legi semnate de Putin
Russian,Anonymous,Hackers.,Russian,Flag,And,Programming,Code,In,Background
Rusia acuză Statele Unite că sunt responsabile de majoritatea atacurilor cibernetice împotriva sa
profimedia-1086404085
„Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
carte putin
„Au fost cumpărate din banii lui Soros”. Putin a început războiul cu cărțile din bibliotecile Rusiei
New York Times Building in New York
Presa americană, ameninţată cu retragerea licenței dacă relatează „denaturat” despre războiul din Iran. „Ceva nu e în regulă”
Recomandările redacţiei
panou guvernul romaniei
Care sunt variantele pentru formarea unui nou guvern și ce își...
Vladimir Putin
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui...
drona ruseasca
Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea: avertizare privind...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
„Un incubator al amenințărilor teroriste”. Europa, în vizorul...
Ultimele știri
Noi negocieri la Cotroceni după căderea Guvernului Bolojan. Ce variante sunt pe masa președintelui Nicușor Dan
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Negocierile comerciale dintre UE și SUA au eșuat. Trump amenință Europa cu tarife uriașe: „Statele Unite se vor retrage”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat la 24 de ore după nuntă. Momentul în care mirele și-a dat seama că a făcut o greșeală
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, interzis la Steaua de Valentin Ceaușescu! Dezvăluiri incendiare la 40 de ani de la Sevilla...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
DIICOT apelează la experți independenți în dosarul Nordis. Unde au dispărut banii și în ce stadiu a ajuns...
Adevărul
Putin ar putea provoca o escaladare a războiului din Ucraina înainte de 9 mai pentru a justifica mobilizarea...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Englezii au făcut deja predicția: scorul din finala UEFA Champions League dintre PSG și Arsenal
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
De ce refuză românii casele self-scan: „Daca scanezi ceva greșit ești pasibil de acuze de furt”
Newsweek
Pensie umilitoare pentru sute de mii de pensionari: după 30 de ani, abia depășesc pragul minim. Cum e posibil?
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...