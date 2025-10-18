Live TV

INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

O nouă mărturie a unei locatare din Rahova, în blocul în care a avut loc explozia. O femeie care locuia la etajul șase al imobilului povestește cum angajatul Distrigaz nu a luat în considerare plângerile vecinilor. În scara și în apartamente mirosea puternic a gaz, susține femeia. Ba mai mult, cu o zi înainte de tragedie, mai mulți vecini ar fi contactat în zadar compania.

„La 7:30 am plecat din bloc și mirosea foarte puternic pe hol. Începuse pe hol să miroase foarte puternic. Am coborât și am dat de domnul de la Distrigaz. Domnul de la Distrigaz m-a asigurat că a închis gazele și că este o aberație că miroase a gaze la etajul șase. Și i-am spus: «Domnule, vă rog frumos, veniți. Veniți să verificați». Și a zis că nu e adevărat, că nu miroase a nimic, că el a închis gazele. Mirosea întruna. De dimineață au spus că nu miroase și că ni se pare nouă.

Asta a fost constatarea lor. Au sunat și oamenii din bloc la Distrigaz. N-a venit nimeni. Eu m-am întors le ora 7:00 acasă seara și mirosea în continuare a gaz și în interior în apartament miros de a gaz.

Pe undeva m-am bazat pe faptul că au spus că au închis gazele și că nu e pericol. Din cauza asta oamenii au stat liniștit”, a explicat locatara blocului din Rahova în care a avut loc deflagrația.

Citește și: Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Un pacient cu arsuri este transferat în Austria

Trei oameni au murit şi 15 au fost răniți, ei fiind internaţi în mai multe spitale. Printre cei care au decedat este şi o femeie gravidă. Trei etaje ale unui bloc cu 8 etaje au fost afectate de o deflagraţie care s-a produs vineri dimineață, la ora 9.07.

Un alt locatar al blocului din Rahova, distrus de explozie, a contrazis varianta Distrigaz, potrivit căreia sigiliul pus cu o zi înainte ar fi fost rupt de persoane neautorizate.

Bărbatul a povestit că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul, apoi a dat drumul robinetului de gaze fără să verifice apartamentele, echipa de lucrători solicitând 1.500 de lei pentru intervenție. În momentul în care plata le-a fost refuzată, au părăsit locația, deși mirosul de gaz persista în întreg imobilul. Zici că a fost o bombă nucleară”, „Am crezut că ne-a bombardat”, au povestit martorii, după deflagrație.

O înregistrare făcută la câteva minute după explozia din Rahova arată discuțiile între pompieri și reprezentanții Distrigaz. Potrivit imaginilor, reprezentantul companiei îi spune pompierului că alimentarea cu gaz a fost oprită încă de joi, în urma unor pierderi semnalate.

Distrigaz Sud, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, a anunțat că echipele sale de intervenție au fost chemate din nou, vineri dimineață, pentru a verifica blocul din cartierul Rahova, afectat grav de o explozie puternică. Potrivit companiei, la fața locului a fost constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze — închis cu o zi înainte din cauza unei scurgeri — fusese rupt. Reprezentanții Distrigaz susțin că echipele lor au ajuns chiar în momentul producerii exploziei.

Citește și: Primele audieri în cazul exploziei din Rahova. Administratorul și președintele blocului dau declarații în fața polițiștilor

Poliția Capitalei a anunţat că poliţiştii efectuează, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă, având ca urmare producerea unui dezastru.

