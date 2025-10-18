O nouă mărturie a unei locatare din Rahova, în blocul în care a avut loc explozia. O femeie care locuia la etajul șase al imobilului povestește cum angajatul Distrigaz nu a luat în considerare plângerile vecinilor. În scara și în apartamente mirosea puternic a gaz, susține femeia. Ba mai mult, cu o zi înainte de tragedie, mai mulți vecini ar fi contactat în zadar compania.

„La 7:30 am plecat din bloc și mirosea foarte puternic pe hol. Începuse pe hol să miroase foarte puternic. Am coborât și am dat de domnul de la Distrigaz. Domnul de la Distrigaz m-a asigurat că a închis gazele și că este o aberație că miroase a gaze la etajul șase. Și i-am spus: «Domnule, vă rog frumos, veniți. Veniți să verificați». Și a zis că nu e adevărat, că nu miroase a nimic, că el a închis gazele. Mirosea întruna. De dimineață au spus că nu miroase și că ni se pare nouă.

Asta a fost constatarea lor. Au sunat și oamenii din bloc la Distrigaz. N-a venit nimeni. Eu m-am întors le ora 7:00 acasă seara și mirosea în continuare a gaz și în interior în apartament miros de a gaz.

Pe undeva m-am bazat pe faptul că au spus că au închis gazele și că nu e pericol. Din cauza asta oamenii au stat liniștit”, a explicat locatara blocului din Rahova în care a avut loc deflagrația.

Trei oameni au murit şi 15 au fost răniți, ei fiind internaţi în mai multe spitale. Printre cei care au decedat este şi o femeie gravidă. Trei etaje ale unui bloc cu 8 etaje au fost afectate de o deflagraţie care s-a produs vineri dimineață, la ora 9.07.

Un alt locatar al blocului din Rahova, distrus de explozie, a contrazis varianta Distrigaz, potrivit căreia sigiliul pus cu o zi înainte ar fi fost rupt de persoane neautorizate.

Bărbatul a povestit că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul, apoi a dat drumul robinetului de gaze fără să verifice apartamentele, echipa de lucrători solicitând 1.500 de lei pentru intervenție. În momentul în care plata le-a fost refuzată, au părăsit locația, deși mirosul de gaz persista în întreg imobilul. Zici că a fost o bombă nucleară”, „Am crezut că ne-a bombardat”, au povestit martorii, după deflagrație.

O înregistrare făcută la câteva minute după explozia din Rahova arată discuțiile între pompieri și reprezentanții Distrigaz. Potrivit imaginilor, reprezentantul companiei îi spune pompierului că alimentarea cu gaz a fost oprită încă de joi, în urma unor pierderi semnalate.

Distrigaz Sud, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, a anunțat că echipele sale de intervenție au fost chemate din nou, vineri dimineață, pentru a verifica blocul din cartierul Rahova, afectat grav de o explozie puternică. Potrivit companiei, la fața locului a fost constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze — închis cu o zi înainte din cauza unei scurgeri — fusese rupt. Reprezentanții Distrigaz susțin că echipele lor au ajuns chiar în momentul producerii exploziei.

Poliția Capitalei a anunţat că poliţiştii efectuează, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă, având ca urmare producerea unui dezastru.

