„O mână de om, piele și os”. Acuzații de tortură în cazul unei tinere cu dizabilități dintr-un centru de îngrijire

Acuzații de tortură într-un centru de îngrijire din Zătreni, județul Vâlcea. Reprezentanții unei organizații neguvernamentale au găsit acolo o tânără de 33 de ani, cu malnutriție severă, care zăcea în pat cu o fractură la picior, netratată de 4 luni. Reprezentanții Direcției de protecție a copilului DGASPC spun, însă, că femeia nu avea nicio suferință.

Georgiana Pascu, reprezentant Centrul de Resurse Juridice: „În momentul în care noi am intrat în cameră, tânăra respectivă era întinsă pe pat și gemea, plângea. O mână de om, piele și os”.

Povestea Georgianei a ieșit la iveală pe 23 noiembrie. Un apel telefonic anunța că o femeie de 33 de ani este chinuită chiar de cei care ar fi trebuit să aibă grijă de ea. Două zile mai târziu, reprezentanții Centrului de Resurse Juridice au mers într-o vizită neanunțată la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din Zătreni.

Georgiana Pascu, reprezentant Centrul de Resurse Juridice: „Avea ambele picioare ridicate cumva, îndoite, iar la piciorul drept se vedea că avea o umflătură mare. Angajații ne-au spus că are femurul rupt de aproximativ 4 luni de zile, undeva de la începutul lunii iulie”.

Nimeni nu poate spune ce s-a întâmplat atunci.

Jana Diaconu, director adjunct DGASPC Vâlcea: „Am înțeles că la schimbul de tură, când au fost la evaluarea care se face în fiecare dimineață, au constatat că are o problemă la picior, au chemat ambulanța, au dus-o la spital și a fost internată. De căzut nu are cum să cadă pentru că ea e la pat, nu se mișcă. Nu avea cum să cadă din pat în niciun caz”.

La 4 luni distanță, starea gravă în care au găsit-o pe tânără i-a determinat pe reprezentanții ONG-ului să apeleze 112.

Georgiana Pascu, reprezentant Centrul de Resurse Juridice: „O doamnă doctor, medicul coordonator de la UPU, care mi-a spus că are nevoie ca medicul din centrul din Zătreni să îi confirme că este o urgență medicală. Am întrebat din nou dacă un om de 20 și ceva de kilograme, care plânge într-un pat și are un picior fracturat, poate să reprezinte sau nu o urgență medicală”.

După îndelungi insistențe, femeia a fost preluată de o ambulanță și dusă iar la spital. Medicii i-ar fi recomandat o intervenție chirurgicală la piciorul fracturat.

Jana Diaconu, director adjunct DGASPC Vâlcea: „Nu era în nicio suferință. Acum nu știu ce suferință au constatat. Nu cred că cele care au fost au competență și sunt în măsură să stabilească dacă era în suferință”.

Jurnaliștii Digi24 au încercat să stea de vorbă cu conducerea centrului. În zadar, însă.

Jurnalist Digi24: De la Digi24. Vreau să vorbesc și eu cu cineva din conducere.

- Deocamdată nu e nimeni

Jurnalist Digi24: Nici directorul, nici..

- Nu! Nu e nimeni!

Procurorii vâlceni au deschis dosar penal şi fac cercetări, între altele, pentru abuz în serviciu şi supunere la rele tratamente în cazul tinerei cu handicap grav. Pe lângă plângerea penală pentru tortură formulată de Centrul de Resurse Juridice, și DGASPC Vâlcea a cerut o anchetă internă la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din Zătreni.

Editor : A.C.