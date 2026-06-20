Live TV

O mașină condusă de un bărbat băut a spulberat o căruță în Târgoviște. Cinci răniți, inclusiv trei copii

Data actualizării: Data publicării:
semn accident rutier
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cinci persoane, doi adulţi şi trei copii, au ajuns la spital după ce căruţa în care se aflau a fost spulberată de o maşină pe o stradă din Târgovişte. Calul, grav rănit în urma impactului, a fost eutanasiat. La volan se afla un bărbat beat, cu 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În cursul nopţii trecute, 19 iunie a.c., în jurul orei 23:50, poliţiştii Biroului Rutier au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Târgovişte. Din cercetările preliminare efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că un bărbat, de 51 de ani, din comuna Dragodana, în timp ce ar fi condus un autoturism pe Şoseaua Găeşti, din municipiul Târgovişte, ar fi intrat în coliziune faţă-spate cu un atelaj hipo condus de un bărbat, de 37 de ani”, a transmis, sâmbătă, IPJ Dâmboviţa, scrie News.ro.

În urma impactului, bărbatul de 37 de ani, o femeie de 42 de ani şi trei minori, cu vârste cuprinse între 3 şi 15 ani, pasageri în căruţă, au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.

„Totodată, din nefericire, exemplarul ecvestru a fost rănit grav, fiind necesară eutanasierea acestuia de către medicii veterinari. Cei doi bărbaţi implicaţi în accident au fost testaţi cu aparatul din dotare în vederea depistării consumului de alcool, rezultând o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului auto şi o valoare de 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului atelajului hipo”, a mai transmis sursa citată.

Ulterior, conducătorul autoturismului a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice necesare stabilirii concentraţiei de alcool.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
2026-06-15-1467
3
Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista miniștrilor la...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
4
Instanța a suspendat decizia BPN al PNL de excludere a liberalilor care votează cu...
explozii in ucraina
5
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de...
După 15 ani, Gigi Becali a câștigat procesul și a dat marea lovitură: 50.000.000 de euro!
Digi Sport
După 15 ani, Gigi Becali a câștigat procesul și a dat marea lovitură: 50.000.000 de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Accident grav pe Autostrada Soarelui: trei persoane, între care o fetiță de 2 ani, au fost rănite. Traficul este blocat
tir care intra in masini in constanta
Titi Aur, despre TIR-ul scăpat de sub control din Constanța: A fost aproape intenționat. Este pericol public maxim
accident tir-constanta-politie locala colaj
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța
accident rutier con rutier
Tragedie în Alba: un autoturism a căzut în albia unui râu. O persoană a murit, alte trei au fost rănite
accident rutier triunghi semn
Accident cu șase victime pe DN 24D, în Vaslui: patru persoane au ajuns la spital
Recomandările redacţiei
SUA Iran
„E doar începutul”. Acordul SUA - Iran redesenează harta Orientului...
nicusor dan si recep tayyip erdogan
Nicușor Dan participă, alături de Recep Erdogan, la ceremonia pentru...
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după negocierile cu Comisia Europeană: „România păstrează un...
Elvira Nabiullina cu Vladimir Putin
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat...
Ultimele știri
Două vagoane ale unui tren de marfă au căzut de pe un pod în Munchen. O persoană a fost grav rănită
Un soldat a murit pe front în Primul Război Mondial cu o carte poștală asupra sa. După un secol, aceasta i-a reunit familia
Trafic rutier restricționat în acest weekend, pe Calea Victoriei. Rute alternative recomandate de polițiști
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O cântăreață din România, declarații ferme despre alegerea de a nu avea copii: „Fericirea nu vine la pachet...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Fanatik.ro
Ce a pățit soția unui celebru fotbalist la Cupa Mondială 2026. Motivul pentru care a fost nevoită să adopte o...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Veste proastă pentru Ronny Labonne! Ce s-a ales de fundașii care au venit la FCSB să-i ia locul lui Vali Crețu
Adevărul
România rămâne campioana inflației în UE, cu un nivel de aproape trei ori peste media europeană. „Economia...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Camelia Mitoșeru, revoltată de prețurile mari din piețe: „Românii cumpără trei roșii și cinci cartofi, e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a fost numit Istvan Kovacs în Ungaria, după decizia istorică luată de FIFA la Cupa Mondială
Pro FM
Rod Stewart, 19 ani de mariaj cu soția model. Mesajul transmis de artist pentru femeia care i-a vindecat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jodie Comer nu l-a recunoscut pe Hugh Jackman după transformarea lui „spectaculoasă” din „The Death of Robin...
Adevarul
Taxa pentru turiștii de o zi din Veneția ar putea ajunge la 50 de euro pentru a limita aglomerația
Newsweek
Casa de pensii, obligată de instanță să recunoască unui pensionar 13 ani munciți în grupe. Ce meserie avea?
Digi FM
Plaja greceească iubită și de români a fost închisă. Accesul e complet interzis, iar motivul e îngrijorător
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când are loc solstițiul de vară în 2026, ziua cea mai lungă din an. Ce semnificații are acest moment special
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Jason Momoa, pe covorul roșu cu cei doi copii ai săi, care au furat atenția. Fiul lui e deja cât el de înalt...
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...