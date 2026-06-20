O mașină condusă de un bărbat băut a spulberat o căruță în Târgoviște. Cinci răniți, inclusiv trei copii

Cinci persoane, doi adulţi şi trei copii, au ajuns la spital după ce căruţa în care se aflau a fost spulberată de o maşină pe o stradă din Târgovişte. Calul, grav rănit în urma impactului, a fost eutanasiat. La volan se afla un bărbat beat, cu 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În cursul nopţii trecute, 19 iunie a.c., în jurul orei 23:50, poliţiştii Biroului Rutier au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Târgovişte. Din cercetările preliminare efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că un bărbat, de 51 de ani, din comuna Dragodana, în timp ce ar fi condus un autoturism pe Şoseaua Găeşti, din municipiul Târgovişte, ar fi intrat în coliziune faţă-spate cu un atelaj hipo condus de un bărbat, de 37 de ani”, a transmis, sâmbătă, IPJ Dâmboviţa, scrie News.ro.

În urma impactului, bărbatul de 37 de ani, o femeie de 42 de ani şi trei minori, cu vârste cuprinse între 3 şi 15 ani, pasageri în căruţă, au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.

„Totodată, din nefericire, exemplarul ecvestru a fost rănit grav, fiind necesară eutanasierea acestuia de către medicii veterinari. Cei doi bărbaţi implicaţi în accident au fost testaţi cu aparatul din dotare în vederea depistării consumului de alcool, rezultând o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului auto şi o valoare de 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului atelajului hipo”, a mai transmis sursa citată.

Ulterior, conducătorul autoturismului a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice necesare stabilirii concentraţiei de alcool.

Editor : Ana Petrescu