„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii

Câştigătoarea celui mai mare premiu la Loto 6/49, în valoare de 52,839 milioane de lei, adică peste 10 milioane de euro, şi-a ridicat banii în cursul zilei de miercuri, a anunţat Loteria Română.

Aceasta este din Oradea, are 59 de ani şi este pensionată medical. A spus că a intrat întâmplător în agenţie şi a ales să completeze „nişte numere la nimereală”. Câştigătoarea nu a dorit să-şi facă publică identitatea.



„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viaţa. Consider că e noroc şi, în acelaşi timp, o binecuvântare. Cu aceşti bani îmi voi lua viaţa de la capăt”, a mărturisit emoţionată câştigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, obţinut la tragerea de pe 13 august 2026.

Biletul norocos a fost jucat în agenția 5005 din Oradea și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 8,50 de lei.

Editor : Ș.R.