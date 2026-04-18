Inaugurarea drumului expres Galați-Brăila suferă o nouă amânare. Circulația ar putea fi deschisă în luna octombrie a acestui an, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Autoritățile promiteau deschiderea șoselei până la jumătatea anului 2026. Întârzierea este cauzată de probleme tehnice la podul peste Siret.

Lucrările la drumul expres Galați-Brăila au început în 2022, iar termenul inițial de finalizare era anul 2023. Ulterior, autoritățile au avansat mai multe estimări, pentru 2024, vara lui 2025 și prima jumătate a lui 2026. În prezent, termenul indicat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere este octombrie 2026.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat pentru Spotmedia.ro că întârzierea este cauzată de probleme tehnice la podul peste Siret.

Lucrările sunt afectate de întârzierea livrării hobanelor, cablurile metalice care susțin structura podului. Acestea ar urma să ajungă în cursul acestei luni.

Drumul expres Brăila–Galați are o lungime de 10,7 kilometri și este proiectat pentru o viteză de 120 km/h. Șoseaua va face legătura între podul peste Dunăre și DN2B, în județul Galați. Valoarea proiectului depășește 450 de milioane de lei, fără TVA.

