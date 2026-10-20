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O nouă obligație pentru angajatori: înrolarea în Spațiul Privat Virtual al Inspecției Muncii. Ce trebuie să știe companiile

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Inspecția Muncii. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Angajatorii vor fi obligați să se înroleze într-un nou Spațiu Privat Virtual (SPV) al Inspecției Muncii, care va deveni canalul oficial de comunicare cu inspectoratele teritoriale de muncă. Noua platformă va permite transmiterea electronică a documentelor, inclusiv a celor necesare în cadrul controalelor. Obligația va fi introdusă printr-un act normativ aflat în pregătire, iar termenele de înrolare vor fi anunțate ulterior.

„Spaţiul Privat Virtual (SPV) al Inspecţiei Muncii va deveni canalul oficial de comunicare dintre inspectoratele teritoriale de muncă şi angajatori. Darea în folosinţă a SPV va fi însoţită de un act normativ, aflat în prezent în pregătire, care va stabili obligaţia de înrolare a angajatorilor şi termenul până la care aceasta trebuie îndeplinită - după modelul deja parcurs la Reges-Online”, se arată în comunicat.

Potrivit inspectorului general de stat, Dantes Nicolae Bratu, noul sistem va permite centralizarea întregii corespondenţe dintre angajatori şi inspectoratele teritoriale de muncă.

„SPV-ul nu este un portal în plus. Este canalul unic prin care se va purta întreaga corespondenţă dintre angajator şi inspectoratul teritorial de muncă”, a declarat Dantes Nicolae Bratu.

Prin intermediul platformei vor putea fi transmise atât documentele emise de inspectoratele teritoriale de muncă, cât şi cele solicitate angajatorilor în cadrul controalelor.

„Prin SPV vor circula documentele în ambele sensuri, într-un singur loc, trasabil şi cu dată certă: dinspre inspectoratul teritorial de muncă, respectiv procese-verbale de control, măsuri dispuse şi termene de conformare, procese-verbale de cercetare a evenimentelor, avize şi notificări şi orice alte documente prevăzute de actele normative; dinspre angajator: documentele solicitate pentru efectuarea controlului, dosarul de cercetare a evenimentelor aflate în competenţa proprie, documentaţia supusă avizării, răspunsuri, clarificări şi dovada realizării măsurilor, orice alte solicitări adresate de către persoanele fizice şi juridice inspectoratelor teritoriale de muncă”, se precizează în document.

Implementarea noului sistem se va realiza etapizat, iar termenele exacte vor fi anunţate după adoptarea actului normativ. „Calendarul prezentat are patru paşi: adoptarea actului normativ, darea în folosinţă a SPV, înrolarea etapizată a angajatorilor în intervalul stabilit prin lege şi, ca ţintă finală, relaţia fără hârtie. Până la termenul stabilit, cele două canale vor coexista. Inspectorul general de stat a precizat că termenele exacte vor fi cunoscute la publicarea actului normativ şi că acestea vor fi publice înainte de a deveni obligatorii”, se menţionează în comunicat.

Totodată, Inspecţia Muncii va utiliza platforma SIAMC 2.0, care va permite gestionarea electronică a documentelor şi orientarea controalelor în funcţie de riscurile identificate.

„O componentă esenţială este platforma analitică, ce recalculează periodic indicatorii de risc şi corelează informaţiile colectate online cu datele existente în sistemele instituţiei. Inspectorii vor avea acces mobil la aceste informaţii direct în timpul controlului”, precizează sursa citată.

Inspectorul general de stat a subliniat că utilizarea analizei automate a riscurilor nu presupune intensificarea controalelor, ci o mai bună direcţionare a acestora.

„Controlul orientat pe risc nu înseamnă mai multe controale. Înseamnă controale mai bine ţintite. Un angajator care îşi ţine documentele în ordine are tot interesul ca sistemul să poată vedea asta”, a afirmat Dantes Nicolae Bratu.

Potrivit Inspecţiei Muncii, angajatorii se pot pregăti pentru utilizarea viitoarei platforme prin obţinerea unei semnături electronice calificate, desemnarea unei persoane responsabile de relaţia cu inspectoratul şi organizarea documentelor de personal şi de securitate şi sănătate în muncă în format electronic.

Strategia de digitalizare şi calendarul de lansare a Spaţiului Privat Virtual au fost prezentate de inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii, Dantes Nicolae Bratu, la congresul HRNext, desfăşurat în 16 octombrie 2026, la Bucureşti.

Editor : M.I.

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