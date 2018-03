O pensionară din Cluj a refuzat cardul pentru transport în comun gratuit. Motivul invocat de bătrână

Compania de Transport Public (CTP) Cluj se confruntă zilele acestea cu un caz ieșit din comun, scriu cei de la stiridecluj.ro. O pensionară refuză să accepte cardul electronic emis de regia autonomă de transport, care îi permite să circule gratis cu toate mijloacele de transport în comun din oraș.

Motivele invocate de bătrână sunt de natură „personală și religioasă”. Cel puțin asta susține fiica femeii, care are acum o cerere pentru autoritățile locale. Aceasta îi roagă pe cei de la CTP să emisă un abonament de transport public pe hârtie.

„Buna ziua. În calitate de pensionar, mama mea beneficiază de transport în comun gratuit. Începând cu acest an abonamentele gratuite s-au eliberat sub forma de carduri. Din motive personale și religioase, mama mea nu accepta sa utilizeze niciun fel de card. Am făcut solicitare către cei de la RATUC să îi elibereze un abonament pe suport hârtie, ca și până acum, dar răspunsul lor a fost negativ. Având în vedere ca este un drept pe care îl are, dar de care nu poate beneficia din acest motiv, vă rog suportul Dvs. pentru rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc anticipat!”, a scris fiica pensionarei.

Cererea este analizată acum de Compania de Transport Public Cluj.