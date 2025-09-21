O persoană a fost găsită decedată pe munte. Salvamontiștii români au transportat alte 4 la spital

O persoană a fost găsită decedată pe munte de echipele de salvamontiști, în timp ce alte 14 persoane au fost salvate, în ultimele 24 de ore, potrivit Salvamont România. De asemenea, echipele de salvare au primit 13 apeluri prin care s-a solicitat intervenția de urgență.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 13 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. (...) În cazul acestor intervenții au fost salvate 14 persoane. Dintre acestea, 4 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital.Din păcate,o persoană a fost găsită decedată și a fost transportată și predată la IML”, potrivit unei postări pe Facebook a Salvamont România.

Câte trei apeluri au fost primite de către echipa Salvamont Neamt, Salvamont Sibiu și Salvamont Arad, în timp ce echipa Salvamont Gorj a primit două apeluri prin care li s-a solicitat intervenția de urgență. Câte un apel a primit și Salvamont Vrancea și Salvamont Caraș Severin. De asemenea, s-au primit și alte 32 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, au transmis salvamontiștii.

