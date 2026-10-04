O persoană a fost găsită carbonizată într-un salon al Spitalului de Pneumofiziologie din Brașov, după izbucnirea unui incendiu la Secția 1, situată la etajul 1 al clădirii. Din primele informații transmise Ministerului Sănătății, victima ar fi pacienta despre care ar fi dat foc unei saltele.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, 10 persoane, atât pacienți, cât și cadre medicale, au reușit să se autoevacueze în siguranță din clădire.

Focul a fost lichidat de personalul spitalului.

La fața locului sunt făcute în continuare intervenții pentru ventilarea spațiilor afectate de fum și pentru gestionarea situației.

Informațiile sunt preliminare, iar circumstanțele exacte în care s-a produs incendiul urmează să fie stabilite.

Editor : Ana Petrescu