Live TV

News Alert O pacientă a murit carbonizată într-un incendiu izbucnit la un spital din Brașov. Focul ar fi fost provocat

Data actualizării: Data publicării:
112
Foto: IGSU
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O persoană a fost găsită carbonizată într-un salon al Spitalului de Pneumofiziologie din Brașov, după izbucnirea unui incendiu la Secția 1, situată la etajul 1 al clădirii. Din primele informații transmise Ministerului Sănătății, victima ar fi pacienta despre care ar fi dat foc unei saltele.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, 10 persoane, atât pacienți, cât și cadre medicale, au reușit să se autoevacueze în siguranță din clădire.

Focul a fost lichidat de personalul spitalului.

La fața locului sunt făcute în continuare intervenții pentru ventilarea spațiilor afectate de fum și pentru gestionarea situației.

Informațiile sunt preliminare, iar circumstanțele exacte în care s-a produs incendiul urmează să fie stabilite.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cnas sigla
1
CNAS permite utilizarea cardului de sănătate și a cărții de identitate în luna octombrie...
Sediul central al PSD din București.
2
Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...
Spațiile comune din bloc unde este interzis fumatul. Sursă Foto Getty Images
3
Obiceiul pentru care riști amendă în spațiile comune ale blocului. Unde se aplică...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
4
Cele 11 hotărâri de Guvern suspendate la cererea PSD au reintrat în vigoare. Ce măsuri...
politist ID199686_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Polițist reținut și cercetat sub control judiciar pentru șase infracțiuni. Agentul și-a...
"Rușinea" cu 60.000 de spectatori: și-au pus juniorii să joace cu naționala de un miliard de euro! Scorul final
Digi Sport
"Rușinea" cu 60.000 de spectatori: și-au pus juniorii să joace cu naționala de un miliard de euro! Scorul final
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
831533240_1067418732828916_7535909419504315141_n
Incendiu puternic la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Spații de cazare pentru cei ce nu se pot întoarce în apartamente
incendiu sibiu
Incendiu cu degajări mari de fum la o staţie de sortare-reciclare deşeuri din apropiere de Sibiu. A fost emis mesaj RO-Alert
urs ursoaica pui
Un bărbat din comuna brașoveană Comana a fost omorât de un urs
Permis de conducere
Peste 100 de permise de conducere anulate, achitări și prescrieri, după un dosar de fraudă la examen. Metoda folosită de instructori
politia-masina-nou-inscriptionata
Doi români şi un columbian, prinşi în timp ce intenționau să vândă cocaină în Brașov. Traficanții cereau 24.000 de euro
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile...
„Toamnă falsă”, cu temperaturi mult mai ridicate decât în mod normal.
Temperaturi de până la 28 de grade în octombrie. Cât mai ține vremea...
proprietar de caine si pisica
Protest pentru drepturile animalelor în București. Participanții cer...
uniforma scolara
România educată, între „maculatură” și implementare. „Dacă te...
Ultimele știri
Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Bahrainului, într-o cursă haotică, întârziată de ploaie. Hamilton, pe podium
Dezvăluiri după tentativa de atac asupra unui avion Flydubai: Israelul fusese avertizat privind verificarea piloților străini
Poliția spaniolă a evacuat o tabără de migranți din Ceuta. Mii de persoane, transferate în spații de cazare temporară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii care atrag norocul. Secretul succesului lor stă în bucuria pentru ceilalți
Cancan
Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! La un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol
Fanatik.ro
„Hagi – selecționerul României, un proiect depresiv!”. Explicațiile dezastrului total din Liga Națiunilor
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
E gata! Nicușor Stanciu revine în SuperLiga României: “Am vorbit cu el! Alege liniștea”
Adevărul
„Viziru“ Ion C. Brătianu, omul care a construit România modernă. Istoricul Ioan Scurtu: „A fost politicianul...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Marele regret al lui Phil Collins la 75 de ani: „Nu așa aș fi scris scenariul”. Ce spune despre cele trei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Șucu a rupt tăcerea, în Gazzetta dello Sport, după ce dosarul său de la Securitate a fost făcut public
Pro FM
Surpriza care a emoționat-o pe Lili Sandu. De ce i-a lăsat fiul ei 100 de lei pe masă: "Am simțit că sunt...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dennis Quaid vorbește la 72 de ani despre „bucuria de a fi în viață” și cea mai importantă lecție pe care a...
Adevarul
„Kremlinul pierde războiul și își pierde cumpătul". Reacția UE la amenințările Rusiei la adresa diplomaților...
Newsweek
Ajutor la pensie în 2026. Ministerul muncii anunță cine primește până la 1.000 de lei în plus la pensie
Digi FM
Costumul roșu cu care soția lui Matt Damon a făcut furori la o premieră de film. Luciana, toată un zâmbet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci când începe sezonul răcelilor. Medicii explică ce ajută cu adevărat și ce greșeală să eviți
Digi Animal World
De ce dorm câinii atât de mult? Un medic veterinar explică adevăratul motiv și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Stallone, despre actorul care i-a fost aproape la începutul carierei: „Eram anomalii unul în viața celuilalt...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...