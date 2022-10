O picătură de curaj salvează vieți. România este pe ultimul loc în Europa la donarea de sânge, cu numai 2% din populație, iar din acest motiv, unii pacienți își dau ultima suflare în spitale. De aceea, grupul DIGI a organizat cea de-a șaptea ediție de donare de sânge pentru bolnavi. S-au înscris zeci de colegi care vor să doneze speranță și o șansă la viață.

Pantelimon - angajat al grupului DIGI: „De data aceasta am venit să donez pentru tatăl meu care se va opera în curând. Dar transmit un mesaj celor care nu au avut încă curajul să o facă pentru cei care au nevoie, pentru că este nevoie de sânge în spitale”.

Criza de sânge este acută în România, iar rețelele de socializare sunt pline de anunțuri ale multor familii disperate, care trebuie să facă rost de donatori pentru ca bolnavul lor să poată fi operat. Pentru a le veni în ajutor acestor oameni, peste 100 de angajați ai grupului Digi au ales să se înscrie pentru a dona sânge.

Mădălina - angajată a grupului DIGI: „În condițiile în care oamenii donează destul de rar sânge la centrele de transfuzii, mai ales în București, consider că aceste campanii pe care le organizează firmele ajută”.

Florin - angajat al grupului DIGI: „Să-și facă curaj să vină să doneze. Nu doare, nu se întâmplă nimic. E ok, te simți mai ușor, mai bine”.

Marian Costache - președinte Asociația HEM: „Sunt foarte multe apelurile. Personal am pus plângând astfel de anunțuri de colecte de sânge pentru un pacient care era într-o situație limită. Sănătatea este un mare dar. Ce-ar fi dacă am fi conștienți de acest dar și am dona”.

Grupul Digi organizează campanii de donare de sânge de 3 ani iar în acest timp au donat peste 1.300 de angajați, s-au strâns peste 600 de litri de sânge, ceea ce înseamnă că am reușit să ajutăm aproape 4.000 de pacienți.

Dan Filoti, jurnalist Digi Sport: „De câte ori am ocazia, de câte ori pot, mă alătur campaniilor Digi, pentru că este mai la îndemână și într-un mediu cât se poate de controlat”.

Narcis Răducanu, analist sportiv: „Când te gândești la binele pe care le faci, beneficiile, sunt oameni în situații cumplite, eu zic că merită și, fără îndoială, atunci îți faci curaj”.

Grupul Digi va continua campaniile de donare de sânge. Orice companie poate solicita centrul mobil de donare al Centrului de Transfuzii, dacă sunt cel puțin 50 de angajați care vor acest lucru.