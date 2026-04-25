Live TV

O scală pentru măsurarea „personalităţii toxice”, concepută de o echipă internaţională de cercetători

Data publicării:
cuplu femeie trista personalitate toxica psihologie
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images
Din articol
O echipă internaţională de cercetători de la Universitatea din Huelva (sudul Spaniei), Universitatea Agri Ibrahim Cecen (Turcia) şi Universitatea Rey Abdulaziz (Arabia Saudită) a conceput şi validat Scala Personalităţii Toxice (Toxic Personality Scale - TPS) pentru a măsura „trăsăturile toxice de personalitate”.

Scala Personalităţii Toxice este primul instrument de măsurare dedicat evaluării ştiinţifice a trăsăturilor şi comportamentelor care afectează relaţiile interpersonale şi bunăstarea altora, conform studiului publicat în jurnalul ştiinţific „Psychology: Research and Review”, informează agenţia EFE preluată de Agerpres.

Studiul umple un gol în psihologia clinică, întrucât cercetările anterioare s-au concentrat pe aşa-numita „Triadă întunecată” (narcisism, machiavelism şi psihopatie).

În acest sens, autorii au subliniat o diferenţă esenţială: în timp ce „Triada întunecată” vizează manipularea în interes propriu, personalitatea toxică are ca scop principal distrugerea stimei de sine a celuilalt.

Cum a fost realizat studiul

Pentru elaborarea scalei au fost realizate două studii pe eşantioane de tineri adulţi turci, cu peste 500 de participanţi.

Rezultatele au evidenţiat o structură unidimensională şi o fiabilitate ridicată, cu coeficienţi alfa Cronbach între 0,80 şi 0,82.

Un instrument util, dar dependent de context

„TPS este un instrument practic şi concis, ceea ce facilitează utilizarea sa în cercetări la scară largă şi în medii clinice în care timpul este un factor critic”, au subliniat cercetătorii în raport.

Studiul arată că percepţia toxicităţii nu este universală, fiind influenţată de contextul social, iar în Turcia valorile colective şi structurile ierarhice au avut un rol important.

Cercetătorii susţin că TPS ar putea impulsiona cercetarea în domeniu, aflat încă la început.

Studii viitoare, care vor combina TPS cu alte instrumente precum „Triada întunecată” sau „Cele cinci trăsături majore de personalitate”, ar putea oferi o înţelegere mai profundă a mecanismelor personalităţii toxice.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
parlamentul ungariei budapesta
2
nicusor dan face declaratii
3
Pensii luna mai. Foto Getty Images
4
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
obezitate
produse curatat masca spital
doua persoane cu cani de cafea
Inteligență Artificială
telefon femeie inteligenta artificiala chatgpt
Recomandările redacţiei
drona galati2
radu miruta
b1757443-bb29-4157-a225-7a8b36bc8df6
ilie bolojan
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
