O tânără de 26 de ani a fost atacată de un Amstaff pe stradă în Galați. Proprietarul, amendat și cercetat penal

O tânără de 26 de ani a fost atacată de un câine din rasa Amstaff, pe o stradă din Galaţi. Câinele a rămas nesupravegheat şi a atacat-o, rănind-o în zona abdomenului. Victima a fost transportată de urgenţă la spital. La faţa locului au intervenit poliţiştii care l-au identificat pe proprietarul câinelui pe care l-au amendat cu 15.000 de lei şi au deschis dosar penal pe numele acestuia.

„La data de 29 august 2025, la ora 22:35, Secţia 3 Poliţie Galaţi a fost sesizată, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că, pe strada Brăilei, din municipiul Galaţi, un câine aparţinând unei rase periculoase, lăsat nesupravegheat, a devenit agresiv şi a rănit o femeie. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă un echipaj de Poliţie şi unul de Jandarmerie, care au imobilizat animalul cu ajutorul unui dispozitiv de capturare de tip lasou.

Din verificările efectuate, poliţiştii au stabilit că o tânără de 26 de ani, în timp ce îşi plimba câinele de talie mică, ar fi fost atacată de un câine din rasa Amstaff, care i-a provocat o zgârietură în zona abdomenului. Aceasta a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis IPJ Galaţi, scrie News.ro.

La faţa locului au intervenit şi poliţişti din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor, care, în scurt timp, au identificat proprietarul câinelui, un tânăr de 20 de ani, care a fost amendat cu 15.000 lei, pentru nerespectarea regimului de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi.

În cauză a fost deschis şi un dosar penal pntru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar.

Editor : A.P.