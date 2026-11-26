Serbia vrea să introducă săptămâna de lucru de patru zile, fără reducerea salariilor. Propunerea aparține noii majorități parlamentare de la Belgrad, formată în jurul mișcării „Lista studenților”, care a câștigat alegerile anticipate din 25 octombrie. Ar funcționa o astfel de strategie și în România? Urmăriți explicațiile analistului economic Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, la Digi24.

„Lista Studenților” dorește să încurajeze companiile să introducă o săptămână de lucru de patru zile în Serbia, reducând programul angajaților la 32 de ore pe săptămână fără a le reduce salariile.

Nu este o idee nouă, iar mai multe țări au desfășurat proiecte-pilot cu săptămâna de lucru de patru zile.

Experimente în Europa

Germania a avut un experiment național în 2024. Companii din mai multe domenii au participat, iar angajații au înregistrat mai puțin stres. Practic, experimentele privind reducerea timpului de muncă au arătat exact acest lucru: că productivitatea poate fi menținută, în timp ce angajații beneficiază de mai puțin stres și un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală.

În Portugalia, 41 de companii au participat la un program pilot în 2023, totalizând 1.000 de angajați. 93% dintre angajați au dorit continuarea programului la final, iar companiile au evaluat pozitiv experiența.

În Marea Britanie, experimentul din 2022 a implicat 61 de companii. Au fost 2.900 de angajați implicați. Salariile au fost menținute integral în toată această perioadă. La final, doar 5 companii au revenit la săptămâna de lucru de 5 zile. 56 de companii au continuat programul de lucru scurt și după încheierea testului.

Ce se întâmplă însă în România? Un proiect care permitea distribuirea celor 40 de ore în 4 zile a fost respins de Camera Deputaților în octombrie 2024.

Adrian Mitroi, analist economic, profesor de finanțe comportamentale, spune că e nevoie și de creșterea productivității, odată cu scăderea orelor de lucru.

„Ne place asta pentru că e natura umană, dar să știți că la economia comportamentală am descoperit altceva, pentru că productivitatea trebuie să crească corespunzător. Adică nu muncim mai puțin și pentru aceeași recompensă. Ori muncim în zilele care rămân mai multe ore, ceea ce nu este rău, mai ales în logistica din România, din București, din marile așezări, din metropole, unde este complicat. Și dacă tot mergi la job și stai oricum 9 ore, poți să stai și 10 ore să încerci să compensezi.

În schimb, tânăra generație, pentru care noi am făcut un pic de research, nu mai este ca millennials, dispusă să stea mai mult la job. Tânăra generație este extrem de atentă cu programul și își valorizează timpul liber. Nu poți să-i mai ții peste program cum îi țineai pe ceilalți”, a spus Mitroi.

„Ei și-ar dori, într-adevăr, un program mai relaxat. Islanda, da, evident că ea întotdeauna a fost un deschizător de drumuri, dar în țările mai conservatoare, cum este Germania, Franța și chiar România - suntem o țară conservatoare - nu cred că avem șanse de așa ceva. Ne place, sună bine, însă noi trebuie să muncim mai mult.

Cum facem? Să stăm mai mult? Dar nu trebuie să stăm mai mult, trebuie să producem mai mult. Cum o facem? Cu tehnologie, cu inteligență artificială”, a continuat analistul.

Avem nevoie de trei zile libere?

„Sunteți convins că ne-ar plăcea totuși trei zile (libere, n.r.) în fiecare săptămână? Nu este un pic prea mult? Acum, când și peste pensie lucrăm și cei foarte tineri lucrează, sau aproape lucrează, omul modern este extrem, extrem de întreprid și de activ”, a continuat el.

Mitroi respinge ideea că românii ar putea avea un al doilea job în cele trei zile libere.

„Nu vreți experiența asta americană. Logistica între joburi - am făcut și socoteala asta - este foarte complicată. Mai ales în Europa și într-o țară ca România, este foarte complicat să te muți între două joburi. Nu-ți mai rămâne nimic de familie, de timp personal, nu mănânci sănătos, nu dormi suficient. Haine, confort, este atât de complicat lucrul ăsta. Cei care fac două joburi sunt ori la începutul carierei, ori țin neapărat să adune niște bani. Pentru omul mediu, două joburi este deja mult prea mult și unul pare mult”, a spus el.

„Nu uitați că și în România avem o particularitate: avem agentul economic, cum îl numim noi, femeia româncă, extrem de activă și care acum a devenit o forță motrice a economiei”, a adăugat analistul.

„Deși există fenomenul acesta de downshifting, de confort, fiecare își dorește să fie mai confortabil, să aibă mai mult timp pentru el, de cealaltă parte, competitivitatea și deficitul de productivitate nu te va lăsa să fii lipsit de stres. Nu poți. Eventual, dacă intri în zona de „eustres”, cum îi spunem noi științific, e cel productiv. Dar de la cel productiv până la cel patologic, care poate să-ți scadă nivelul de trai în prima fază, te afectează apoi și medical, este un pas foarte fin.

În primul rând, știți ce este foarte sus în vârful piramidei? Este ameliorarea stresului și să rămâi în condițiile de eustres, adică în cel doar ușor productiv, care te face să te simți bine, ancorat în lumea modernă. Astăzi, dacă ai sta cele trei zile în lumea modernă, ai sta acasă, ar fi prea mulți pentru omul modern și ni se pare nouă cum că conexiunea la internet ar compensa asta. Nu avem nevoie de interacțiune și de activitate, așa este definit omul modern. Și vă spuneam și de doamnele care sunt mai energice, pare, decât bărbații, așa că nu cred. Mai ales într-un stat ca România, și logistic, dar și foarte conservator, este o problemă greu de trecut”, a spus Mitroi.

Cum reacționează noile generații

El a spus că actuala generație de studenți este foarte strictă cu punctualitatea.

„Ei nu stau să piardă timpul să-l aștepte pe domnul profesor, ceea ce este foarte corect din punctul lor de vedere. Adică ei, ca și la cele 15 minute la întâlnire, nu stau. Deci e o generație foarte practică și una din formele prin care se cer respectați este exact această punctualitate. Pentru banii ăștia îi plătești, pentru programul ăsta îl plătești. Nu ai ce negocia cu ei în afara programului, iar dacă tu nu ești punctual, este responsabilitatea ta”, a spus profesorul.

El adaugă că, având în vedere comportamentul noilor generații, piața muncii ar putea fi forțată să se adapteze.

Editor : M.B.