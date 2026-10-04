Dârele albe lăsate de avioane au devenit din nou subiect de dezbatere pe rețelele sociale. Mai multe postări sugerează că acestea ar fi urmele unor substanțe chimice toxice pulverizate intenționat în atmosferă. Este o teorie a conspirației cunoscută sub numele de „chemtrails”, însă specialiștii explică faptul că liniile albe de pe cer sunt, în condiții normale, dâre de condensare formate în urma zborului aeronavelor.

La altitudini mari, unde zboară avioanele de linie, temperaturile pot ajunge la aproximativ -50 de grade Celsius. Vaporii de apă rezultați din gazele de evacuare ale motoarelor întâlnesc aerul foarte rece, se condensează și îngheață, formând mici cristale de gheață. Acestea sunt vizibile de la sol sub forma dârelor albe. Fenomenul poate fi observat și în zilele foarte reci, atunci când aerul cald și umed eliminat prin respirație se condensează și formează un nor alb în jurul gurii.

În ultimele zile, mai multe imagini cu astfel de dâre au fost distribuite pe rețelele sociale, alături de mesaje care susțin că acestea ar fi rezultatul pulverizării intenționate a unor substanțe chimice. Printre cei care au comentat subiectul se numără și fostul membru AUR Mihai Lasca, care s-a întrebat dacă oamenii nu sunt „otrăviți” cu astfel de substanțe.

Specialiștii spun însă că nu există dovezi care să susțină teoria „chemtrails”. Ei fac, în același timp, diferența între dârele de condensare și poluarea produsă de aeronave. Motoarele avioanelor emit gaze și particule, însă dârele albe vizibile pe cer sunt, în principal, formate prin condensarea și înghețarea vaporilor de apă în atmosfera rece de la altitudine.

În funcție de temperatura și umiditatea aerului, o astfel de dâră poate dispărea rapid sau poate rămâne vizibilă și se poate extinde pe cer pentru mai mult timp. Persistența sau lățimea unei dâre nu reprezintă, în sine, o dovadă că ar conține substanțe pulverizate intenționat.

Editor : A.R.