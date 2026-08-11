O turistă în vârstă de 64 de ani a fost salvată, marți, de jandarmii montani, după ce și-a fracturat glezna în timp ce se afla pe traseul montan Semenic-Gărâna.

Apelul la numărul de urgență 112 a fost primit puțin după ora 11:00, mai transmite Jandarmeria Română. Pentru intervenție au fost mobilizate două echipaje de jandarmi din cadrul Posturilor Montane Văliug și Muntele Mic.

Ajunși la locul indicat, jandarmii au identificat victima, o femeie cu cetățenie română și domiciliul în Franța. Din cauza fracturii suferite, aceasta nu se mai putea deplasa.

Jandarmii i-au acordat primul ajutor și au rămas alături de ea până la sosirea echipajului medical.

Femeia a fost preluată ulterior de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Jandarmeria Română le recomandă turiștilor să țină cont de dificultatea traseelor montane, să fie echipați corespunzător și să apeleze numărul 112 în cazul producerii unor accidente sau atunci când se află într-o situație în care nu se mai pot descurca singuri.

Editor : Ana Petrescu