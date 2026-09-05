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Video O vloggeriță din Coreea promovează România pe rețelele sociale: „Pare de pe altă planetă"

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castelul peles din sinaia
Castelul Peleș din Sinaia, jud. Prahova Foto: Guliver/GettyImages
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O vloggeriță din Coreea de Sud promovează România gratuit pe rețelele de socializare. Tânăra a venit special în țara noastră pentru a descoperi mai multe obiective turistice, pe care apoi le-a prezentat urmăritorilor săi. Taerin a ajuns la Cluj-Napoca, Salina Turda, Sighișoara și Brașov.

Călătoria a început la Cluj-Napoca, iar următoarea oprire a fost Salina Turda, care a impresionat-o profund pe vloggeriță.

„Nu vă va veni să credeți ce se ascunde sub România. Locul acesta pare să fie de pe altă planetă, dar este real”, le-a spus aceasta urmăritorilor săi.

A urmat Sighișoara, unde a vizitat casa despre care spune că este locul în care s-ar fi născut Vlad Țepeș, personajul care a inspirat legenda lui Dracula. Din itinerariul său nu a lipsit nici Brașovul, iar Castelul Peleș a fost unul dintre locurile care au impresionat-o cel mai mult. Vloggerița l-a comparat cu celebrul castel Disney și a considerat că este chiar mai frumos.


„Nu-mi place slănina pentru că mă simt vinovată. Încerc pentru prima dată micii românești. Îmi plac! Nu mă simt vinovată. Și ciolan de porc. O bucată mare”, spune aceasta.

După masa copioasă, vloggerița a găsit și o metodă inedită de a face mișcare și de a evita kilogramele în plus. A încercat să cosească și a dansat pe ritmuri muzicale, într-un adevărat program de fitness improvizat. În timpul călătoriei, Taerin a încercat și să învețe câteva cuvinte în limba română.

 

Editor : A.R.

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