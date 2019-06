Oamenii afectați de inundații din comuna Corod au primit pâine, apă și... ceapă

În comuna Corod din judeţul Galaţi, urmele inundaţiilor de acum 10 zile încă nu au trecut. Apa a intrat atunci în 130 de case iar pereţii nu au apucat să se usuce, pentru că tot plouă. Mai multe comisii de evaluare au trecut prin sat, dar până acum nu le-a spus nimeni oamenilor dacă vor primi şi bani ca să-şi înlocuiască lucrurile distruse.

Marcel Grecu, localnic: „O mobilă am scos-o din casă, le-am scos la uscat. În casă e ud. Am lăsat să se usuce și asta, mobila am scos afară. A venit ploaia, le-a plouat iar.”

Localnicii din Corod încă nu şi-au revenit din şocul provocat de apa care le-a distrus casa şi grădinile. Nu trece o zi fără ca o comisie să vină să evalueze pagubele, să facă promisiuni şi să plece.

Anicuţa Grecu, localnică: „Mă scol dimineața și stau în bătătură și plâng continuu. Ne-a adus niște, pâine, ceapă, apă. Cam atât. În rest, vine, ne vede, pleacă.”

Lenuţa Niţu, localnică: „S-o dărâmat spatele casei, a intrat și în casă, decât o camera am uscată. Nu se face nimic, tot ne promite. Las că vedem, se rezolvă, dar în rest nimic. Ajutoare, două baxuri de apă, 5 pâini, 3 pateuri și atât.”

Consiliul Judeţean Galaţi a alocat 36.000 de lei pentru achiziţia de pilote, pături şi perne. În rest, sinistraţii au primit doar ajutoare de la donatori.

Vasile Cârjeu, primarul comunei Corod: „În afară de ajutoarele care sperăm să vină de la Guvern prin instituția prefectului, noi autoritatea publică locală am încercat să găsim soluții de a ne ajuta populația. Din păcate, până acum, noi în consiliul local nu am avut susținere totală.”

Banii promişi de Guvern se lasă aşteptaţi, aşa că fiecare se descurcă cum poate. Peste 130 de familii au fost afectate de inundaţii la Corod.