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Video „Oamenii sunt pe cale de dispariție”. Povestea satului din România în care mai trăiesc astăzi doar 20 de suflete

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Cele mai recente date arată că, până în 2080, populația țării ar putea scădea cu peste 3,4 milioane de persoane. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Satele României dispar încet. Tinerii pleacă spre orașe unde au locuri de muncă, iar în urma lor rămân doar bătrânii. Nici investițiile nu reușesc să oprească fenomenul depopulării. Este și cazul unui sat din Gorj, în care mai trăiesc azi doar 20 de suflete. Nu există nici măcar un magazin în zonă, iar primul medic e la șapte kilometri distanță. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”, spune cu nostalgie o femeie.

Satul Rătez, județul Gorj. Un loc în care altădată ulițele erau pline de copii. Astăzi, liniștea a luat locul forfotei. Fiecare casă părăsită ascunde povestea unei familii care a fost nevoită să plece.

„Oamenii sunt pe cale de dispariție”, spune o femeie născută și crescută în Rătez. Întrebată cum era pe vremuri, aceasta răspunde: „Atunci era multă lume, erau mulți copii. Tineretul a plecat”, își amintește cu nostalgie femeia.

„În satul Rătez, din județul Gorj, mai trăiesc doar 20 de persoane. Autoritâțile au încercat să ajute localnicii să se dezvolte, însă nimeni nu vine să cumpere teren aici”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„E gol, câțiva oameni suntem”, spune o altă localnică.

„Aici suntem 5 vecini: mai la vale unul - 6, mai la vale unul cu 9 copii și apoi încă doi”, numără o femeie.

În sat nu există nici măcar un magazin, iar primul medic e la șapte kilometri distanță.

„Uite, chiar acum mă duc (n. red. la cumpărături). Vine mașina cu pâine aici, la răscruce”, ne explică o bătrână.

Autoritățile au încercat să dezvolte zona, dar fără rezultat.

„Noi am încercat să-i atragem și pe partea turistică. În rest, ca activități economice, înafară de agricultură, nu se poate face nimic, pentru că zona este cu un pic de deal, propice pomilor, viței de vie. În trecut, Rătezul era renumit pentru podgoriile de vie, chiar domnitorii românești veneau să-și ia vin din zona noastră. Cred că unele sate vor rămâne goale”, spune dezamăgit primarul comunei, Aurariu Coman.

Cele mai recente date arată că, până în 2080, populația țării ar putea scădea cu peste 3,4 milioane de persoane, ajungând la aproximativ 15,6 milioane de locuitori.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia

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