Oana Gheorghiu: Peste 1.000 de sesizări pe platforma „Fără hârtie”, în prima zi de funcționare

Data publicării:
oana gheorghiu
Foto: Oana Gheorghiu Facebook

Oana Gheorghiu a anunțat, miercuri, că platforma fara-hartie.gov.ro a înregistrat peste 1.000 de sesizări în primele 24 de ore de la lansare. Vicepremierul consideră că numărul record reflectă nevoia mare de debirocratizare și digitalizare în România.

„Fiecare dintre noi are cel puțin o poveste despre interacțiunea cu statul român care ne-a costat timp, nervi și energie: un drum inutil, un formular cerut în trei exemplare sau momente în care ne-am simțit neputincioși în fața unui sistem construit parcă împotriva noastră, nu pentru noi”, a scris Gheorghiu, miercuri pe Facebook.

Platforma permite cetățenilor să semnaleze probleme birocratice, să urmărească transparent soluționarea lor și să participe împreună cu instituțiile responsabile la găsirea soluțiilor. Sesizările vor fi analizate cu prioritate pe baza impactului asupra numărului de oameni afectați, iar ministerele vor fi responsabilizate să vină cu răspunsuri rapide.

Vicepremierul a mulțumit echipei STS - Serviciul de Telecomunicații Speciale și celorlalți colaboratori care au contribuit la dezvoltarea platformei și la definirea procesului de soluționare a problemelor semnalate.

„Această platformă nu este a Guvernului. Este a noastră, a tuturor cetățenilor de bună credință, care trebuie să fie tratați cu respect și profesionalism la fiecare interacțiune cu statul. Haideți să construim împreună un stat care respectă timpul oamenilor!”, a mai transmis Gheorghiu.

Sesizările pot fi făcute și urmărite pe www.fara-hartie.gov.ro

