Ministra interimară a Afacerilor Externe Oana Țoiu a declarat, vineri, că autoritățile care investighează incidentul din Marea Neagră, în urma căruia o navă a fost lovită de o dronă, a izbucnit un incendiu, iar șapte marinari sunt dați dispăruți, analizează în continuare proveniența aparatului. Ea a avertizat că Marea Neagră a devenit una dintre cele mai riscante zone pentru navigatori, iar numărul deceselor înregistrate aici depășește riscurile din alte zone de comerț maritim.

Întrebată vineri, în cadrul unei conferințe de presă, dacă drona care a lovit nava era rusească, Oana Țoiu a precizat că investigația tehnică nu a fost finalizată.

„Autoritățile care se ocupă de partea de investigație tehnică sunt încă în proces de analiză. În momentul în care vor fi rezultate, le vor anunța dumnealor. Însă noi, la nivel diplomatic, avem o poziție foarte clară față de responsabilitatea generării acestor riscuri la Marea Neagră. Marea Neagră, în acest moment, este unul dintre cele mai riscante locuri pentru un navigator. Numărul de decese din ultima vreme depășește practic riscurile din alte zone de comerț maritim”, a declarat ministra interimară a Afacerilor Externe, într-un briefing de presă susținut la finalul ședinței de Guvern.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Oana Țoiu a spus că oficiali din țările ai căror cetățeni au fost răniți în incidentele din Marea Neagră au mulțumit României pentru intervenția echipelor de salvare și pentru asistența medicală acordată.

„Și aici, un moment să reafirm condoleanțele noastre față de familiile celor răniți. Am fost în legătură în aceste zile la fiecare dintre incidente și cu oficiali din țările de naționalitate al pacienților. Aici au mulțumit României pentru efortul care a fost realizat atât în zona de salvare, cât și de tratament medical de care au avut parte”, a afirmat aceasta.

Citește și: Bulgaria cere întăriri de la NATO după atacurile din Marea Neagră. Ce echipamente vrea să desfășoare pe teritoriul său

Fără discuții cu Ucraina după incident

Ministra interimară a precizat că nu a discutat cu oficialii ucraineni despre incidentul produs în Marea Neagră, însă există canale de comunicare militară prin care sunt schimbate informații.

„Nu am discutat cu colegii din Ucraina ieri despre acest incident. Pe linie militară au o linie directă cu care schimbă informații atunci când consideră că e cazul”, a declarat Oana Țoiu.

Șefa interimară a diplomației române a avertizat că incidentele din regiune s-au înmulțit și că nu există, în prezent, indicii că situația se va îmbunătăți în perioada următoare, în lipsa unui armistițiu.

„Numărul de incidente la Marea Neagră s-a intensificat și nu avem în acest moment indicii care să presupună că ele vor scădea în perioada imediat următoare decât dacă reușim, prin efortul diplomatic, să ajungem la un armistițiu. De aceea este foarte important să implicăm, așa cum am făcut și începând cu Adunarea Generală ONU și pe parcurs, nu doar noi, ci și celelalte țări de la Marea Neagră, parteneri globali”, a subliniat Oana Țoiu.

Marea Neagră, rută esențială pentru comerțul cu cereale

Oana Țoiu a atras atenția și asupra impactului economic pe care îl pot avea blocajele și incidentele din Marea Neagră, o rută importantă pentru transportul cerealelor.

„Marea Neagră este o arteră esențială pentru comerțul cu grâne și în momentul în care a devenit și Marea Neagră un punct de blocaj, așa cum se întâmplă în strâmtoarea Hormuz sau Bab el Mandeb, asta a fost direct vizibil în indexul global al prețului hranei și direct vizibil în componenta de inflație generată de prețul grânelor în anumite țări care au o componentă mare de import pe traseele din Marea Neagră, din Orientul Mijlociu și din Africa”, a declarat ministra interimară a Afacerilor Externe.

Editor : Ana Petrescu