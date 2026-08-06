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Video Oana Țoiu: Peste 500.000 de servicii consulare au fost prestate în acest an. Ce schimbări anunță MAE

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Oana Țoiu. Foto: Ministerul Afacerilor Externe
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Din articol
Digitalizare și acte eliberate mai rapid Programările, deschise după un calendar fix Servicii itinerante și echipe consolidate

Ministerul Afacerilor Externe a depășit pragul de 500.000 de servicii consulare prestate în acest an, a anunțat joi ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, care a prezentat și o serie de reforme menite să simplifice accesul românilor din diaspora la serviciile consulare.

„Am depășit pragul de 500.000 de servicii consulare prestate anul acesta. Le mulțumesc colegilor pentru muncă și profesionalism, adesea dincolo de cerințele obligatorii. Modul în care sunt alături de comunitate este, de cele mai multe ori, uman și deschis”, a anunțat Oana Țoiu, într-un mesaj video postat joi pe Facebook.

Digitalizare și acte eliberate mai rapid

Ministra a precizat că una dintre principalele măsuri implementate este integrarea bazelor de date consulare cu cele ale Direcției pentru Evidența Persoanelor, astfel încât cetățenii să nu mai fie nevoiți să revină la consulat pentru ridicarea unor documente.

„Din septembrie am integrat bazele de date cu cele de la evidența populației, astfel încât să nu mai fie puși oamenii pe drumuri. Adesea trebuiau să revină după două-trei zile, venind din alt oraș; acum, o bună parte a actelor se pot emite pe loc”, a scris Țoiu.

Programările, deschise după un calendar fix

Șefa diplomației române a anunțat și schimbări în sistemul de programări consulare, despre care spune că urmăresc eliminarea intermediarilor care blocau locurile disponibile și solicitau ulterior bani pentru acestea.

„Combatem fenomenul intermediarilor care blocau intervale de programare pentru a cere apoi plăți ilegale celor care aveau nevoie de o soluție. Până acum, era imposibil ca cetățenii să știe când se deschid intervale noi; aveau sau nu noroc și, din păcate, în unele locuri depindea dacă știau sau nu pe cineva care să îi anunțe în mod special”, a scris ministra.

Țoiu a mai spus că, de acum înainte, intervalele pentru programări vor fi deschise într-un mod predictibil.

„Nu așa funcționează corect relația cu statul și nu era corect ca acei colegi care muncesc foarte mult să construiască servicii bune și accesibile să fie judecați la pachet. De acum, acestea se deschid întotdeauna în prima zi lucrătoare a lunii în curs, astfel încât informația să fie accesibilă tuturor în același timp”, a afirmat ea.

Potrivit ministrului, unele consulate au pus deja la dispoziție peste 1.000 de intervale de programare pentru luna august, în condițiile în care deservesc comunități numeroase de români.

Servicii itinerante și echipe consolidate

În perioada august-septembrie, Ministerul Afacerilor Externe va extinde oferta de servicii consulare, va dezvolta programul de servicii itinerante și va suplimenta personalul din consulate.

„Urmează, în august și septembrie, extinderea ofertei de servicii, planul de servicii itinerante și întărirea echipelor. Oamenii care lucrează în serviciile consulare sunt, uneori, principala interfață între românii plecați și România și le suntem recunoscători pentru munca de echipă. Revenim cu vești”, a mai spus Oana Țoiu.

Editor : Ana Petrescu

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