Obiceiul pentru care riști amendă în spațiile comune ale blocului. Unde se aplică interdicția și ce sancțiuni prevede legea

Fumatul este interzis în spațiile publice închise, indiferent de forma de proprietate, iar restricția se aplică, de regulă, și în casa scării, pe holurile comune sau în lift. Potrivit legii, sunt vizate zonele care au acoperiș sau tavan și cel puțin doi pereți, dar și unele locuri în aer liber, precum cele de joacă pentru copii. Avocatul Dr. Radu Pavel a explicat pentru Digi24.ro unde se aplică interdicția, ce sancțiuni sunt prevăzute și ce poate face un locatar care constată o încălcare.

Viața la bloc presupune folosirea în comun a unor spații în care obiceiurile individuale îi pot afecta și pe ceilalți locatari. În acest context, distincția dintre ceea ce permite legea și ceea ce stabilește regulamentul condominiului este esențială pentru înțelegerea drepturilor și obligațiilor fiecăruia.

Spațiile comune din bloc în care legea interzice fumatul

„Faptul că un bloc este proprietate privată nu înseamnă că fumatul este permis în toate spațiile comune. Legea interzice această practică în cele destinate utilizării colective dacă sunt închise, respectiv dacă au acoperiș sau tavan și cel puțin doi pereți.

Prin urmare, în mod obișnuit, fumatul este interzis pe casa scării, pe holurile comune sau în lift. Nici deschiderea unui geam și nici accesul în bloc prin interfon nu schimbă caracterul spațiului. O fereastră deschisă nu transformă casa scării într-un spațiu în aer liber.

Ce reguli se aplică în curtea blocului

Fumatul nu este interzis automat doar pentru că terenul se află în proprietate comună. În acest caz, contează destinația zonei. De exemplu, interdicția se aplică în locurile de joacă pentru copii, inclusiv în cele amenajate în aer liber.

Totodată, trebuie respectate eventualele reguli locale și prevederile regulamentului condominiului, care stabilește modul de utilizare a părților comune și normele de conviețuire dintre locatari. Aceste dispoziții interne trebuie însă să respecte legislația în vigoare și nu pot înlătura o interdicție prevăzută de lege.”, a explicat avocatul Dr. Radu Pavel

Interdicțiile diferă în funcție de tipul produsului utilizat

„Legislația nu reglementează în același mod țigările clasice, cele electronice și produsele din tutun încălzit. Din punct de vedere juridic, definiția fumatului se referă la inhalarea fumului rezultat din arderea tutunului.

În cazul țigărilor electronice, legea prevede interdicții exprese în anumite contexte, inclusiv în mijloacele de transport în comun. Aceste dispoziții nu pot fi însă extinse automat la toate spațiile comune ale unui bloc.

Pentru produsele din tutun încălzit, trebuie analizate caracteristicile și încadrarea juridică. În funcție de aceste elemente, ele pot fi încadrate fie ca produse din tutun care nu ard, fie ca produse din tutun pentru fumat. Prin urmare, fără o analiză prealabilă a regimului juridic aplicabil, nu se poate concluziona automat că utilizarea lor atrage aceeași interdicție și aceeași sancțiune ca în cazul țigărilor clasice.

Indiferent de categoria produsului utilizat, rămân aplicabile regulile condominiului, adoptate cu respectarea prevederilor legale, precum și obligația fiecărui locatar de a respecta drepturile și interesele legitime ale celorlalți proprietari. Încălcarea unei reguli din regulamentul condominiului nu trebuie însă confundată cu săvârșirea unei contravenții prevăzute de legislația antifumat.”, a adăugat specialistul

În ce zone este permis fumatul în bloc

„Fumatul este permis în zonele exterioare unde nu există o interdicție legală, cu respectarea regulilor locale și a regulamentului condominiului. Ieșirea din bloc nu înseamnă însă, automat, că o persoană poate fuma. Contează locul în care se află și destinația acestuia.

În apartamentul propriu și pe balconul individual, fumatul nu intră, în mod obișnuit, sub interdicția aplicabilă spațiilor publice închise.

Drepturile vecinilor trebuie însă respectate. Dacă fumul pătrunde în mod repetat în locuințele acestora și provoacă neplăceri care depășesc limitele normale ale vecinătății, persoanele afectate se pot adresa instanței pentru a solicita măsuri, în funcție de situația concretă și de dovezile disponibile.

În schimb, în spațiile comune închise, nici acordul vecinilor, nici existența unei scrumiere nu fac fumatul legal. Asociația de proprietari nu poate autoriza, printr-o hotărâre, un comportament interzis de lege.”, a mai precizat avocatul

Cum poate reclama un locatar fumatul în zonele comune

„Un locatar poate sesiza în scris președintele sau comitetul executiv al asociației de proprietari, precizând locul în care se fumează, momentul și frecvența acestor situații. Asociația poate lua măsuri în limitele atribuțiilor prevăzute de lege și de regulamentul condominiului.

Dacă este încălcată o interdicție legală, sesizarea poate fi transmisă direct Poliției Locale sau Poliției Române, fără ca locatarul să fie obligat să aștepte un răspuns din partea asociației. Detaliile despre situație, eventualii martori și probele obținute legal pot ajuta la verificarea faptelor semnalate. Depunerea unei reclamații nu atrage însă automat aplicarea unei amenzi, deoarece autoritățile competente trebuie să verifice și să constate fapta.

Dacă problema persistă și afectează semnificativ folosirea locuinței, poate fi luată în calcul și o acțiune în instanță. În funcție de circumstanțe și de dovezile disponibile, pot fi solicitate măsuri pentru înlăturarea inconvenientelor și, după caz, despăgubiri pentru prejudiciul dovedit.”, a mai explicat sursa Digi24.ro

Ce sancțiuni sunt prevăzute pentru fumatul în locuri interzise

„O persoană fizică surprinsă fumând într-un loc în care legea interzice acest lucru riscă o amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei.

Pentru persoanele juridice, sancțiunile sunt distincte și cresc în funcție de abatere. La prima contravenție, amenda este de 5.000 de lei. La a doua, aceasta ajunge la 10.000 de lei și este însoțită de suspendarea activității până la remedierea situației.

Pentru o nouă contravenție, amenda poate ajunge la 15.000 de lei, fiind prevăzută și închiderea unității, în condițiile legii. Acest regim de răspundere este distinct de cel aplicabil locatarului care fumează într-un spațiu interzis.

Constatarea faptelor și aplicarea sancțiunilor revin autorităților competente, nu administratorului sau președintelui asociației de proprietari.”, a conchis avocatul Dr. Radu Pavel