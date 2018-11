Olguţa Vasilescu a explicat cât şi cum vor creşte, de fapt, salariile bugetarilor. "Au fost foarte multe confuzii"

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, duminică seară, că, începând de anul viitor şi până în 2022, salariile bugetarilor vor creşte, în fiecare an, cu 25% din diferenţa dintre salariul pe care urmează să îl aibă în 2022 şi cel din prezent. Totodată, Vasilescu a anunţat că se va face o reorganizare la nivelul ministerului, care are patru entităţi în subordine, în judeţe. "Dispar jumătate din funcţiile de conducere judeţene, e normal să fie aşa, adică în loc să ai patru entităţi poţi să ai două, cu acelaşi număr de personal, dar cu funcţii de conducere la jumătate", a spus ea.

"În fiecare an, începând din 2019 până în 2022, se creşte la bugetari cu 25% din diferenţă la salariu. Atenţie, ce înseamnă această diferenţă, pentru că au fost multe confuzii în ultima perioadă, s-a spus că se creşte cu 25% pe brut, de la 1 ianuarie. Nu, este 25% din diferenţă. De exemplu, eu am acum un salariu, să zicem, de 2.000 de lei şi în grilă, în lege, este scrisă o cifră de 6.000 de lei care ar trebui să fie salariul meu în 2022. Asta înseamnă că diferenţa între ceea ce am acum în plată şi ceea ce urmează să primesc în 2022, când este intrarea efectivă a legii în vigoare, este de 4.000 de lei. 25% din această diferenţă înseamnă 1.000 de lei creştere în fiecare an", a spus ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, la Antena 3.

Ea a adăugat că educaţia şi sănătatea au fost tratate ca domenii prioritare.

"Medicii şi asistentele au urcat direct pe grila din 2022, deci ei de la 1 ianuarie nu vor mai avea niciun fel de creştere, în schimb ceilalţi din sectorul sanitar vor avea, biologi, chimişti, farmacişti, iar educaţia a avut o creştere de 25% anul acesta, deci 25% raportat la salariul de anul trecut. Lor diferenţa până în 2022 le-a mai rămas destul de mică de recuperat", a mai afirmat Vasilescu.

Întrebată dacă sunt posibile disponibilizări, ea a răspuns afirmativ.

"Sunt posibile, sigur că sunt posibile, de altfel eu am început o procedură de reorganizare pe Ministerul Muncii, aşa cum ştiţi, sunt patru entităţi în subordinea Ministerului Muncii în judeţe şi sigur că de acolo ne este foarte simplu să facem o reorganizare noi, în minister. O dată, dispar jumătate din funcţiile de conducere judeţene, e normal să fie aşa, adică în loc să ai patru entităţi poţi să ai două, cu acelaşi număr de personal, dar cu funcţii de conducere la jumătate, şi în plus noi avem cam 1.500 de persoane care trebuiesc să fie angajate la Casa Naţională de Pensii pentru a putea să recalculeze legea pensiilor şi atunci mare parte din personalul de care nu mai avem nevoie în astfel de entităţi îl putem direcţiona către Casa Naţională de Pensii", a spus Vasilescu.

