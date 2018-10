Olguța Vasilescu recunoaște că a existat un moment când au fost probleme cu plata pensiilor

Ministrul muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat într-un interviu pentru Digi24 că nu se așteaptă ca șeful statului, Klaus Iohannis, să riște politic atât de mult încât să nu promulge Legea pensiilor, deși a mărturisit că a existat un moment în care plata pensiilor a fost în pericol din cauza președintelui. Ea a mai spus că nu crede că în Parlament vor fi aduse prea multe amendamente acestei legi, pentru că niciun politician nu este inconștient să-și dorească o lege doar frumoasă, dar inaplicabilă.

Foto: presidency.ro

Lia Olguța Vasilescu a recunoscut că în iunie, după ce Parlamentul a adoptat legea prin care creșteau pensiile pentru grupa 1 și 2 de muncă, plata pensiilor a fost în pericol, pentru că nu era prevăzută această cheltuială în buget. S-a găsit o soluție prin rectificarea bugetară, iar prin refuzul președintelui de a-și da avizul pe rectificare, a existat pericolul unui blocaj. „Din fericire, am reușit chiar și fără avizul CSAT-ului să promovăm această rectificare”, a adăugat Olguța Vasilescu.

Ea crede că acum președintele nu se va opune Legii pensiilor, pentru că nici la Legea salarizării nu au fost surprize din partea șefului statului. „Ca om politic, să vii să respingi o lege care dublează pensiile mi se pare că ai face o greșeală și nu cred că o va face”, a declarat Lia Olguța Vasilescu în interviul pentru Digi24:

- Îl auzeam pe șeful statului spunând de multe ori în ultima perioadă că n-ar mai fi bani de pensii, de salarii anul acesta. La acest impact - legea o să ajungă și la promulgare - la ce vă așteptați?

- La Legea salarizării nu am avut surprize, eu nu cred că vom avea neapărat și la Legea pensiilor. Ca om politic, să vii să respingi o lege care dublează pensiile, mi se pare că ai face o greșeală și nu cred că o va face. De altfel, dacă ați observat cu atenție, legea a stat un an de zile în analiză la Casa de Pensii, am făcut simulări și parasimulări pe ea, practic, putem spune că ne apropiem de o lege foarte bună. Nu știu dacă apropiată de perfecțiune, că ar mai fi niște lucruri, pe care le-au sesizat și sindicatele și niște lucruri pe care ni le-am fi dorit și noi în lege, dar asta însemna un impact de încă 40 de miliarde, ceea ce nu ne-am fi permis.

Am vrut să creăm o lege cu care să ne asigurăm că putem merge înainte și că va putea fi aplicată. Poate să fie o lege foarte frumoasă, dar dacă nu există bani ca să o aplici, atunci sigur ar fi probleme. Pentru această lege, așa cum arată ea acum, există fondurile necesare.

De altfel, dl. președintele Klaus Iohannis în fiecare lună se întreabă: mai aveți bani de pensii și de salarii? Ar fi foarte simplu pentru dumnealui să se uite în proiectul de buget.

Singura dată când am avut, într-adevăr, probleme cu plata pensiilor a fost când în luna iunie a apărut o lege în Parlamentul României cu creșteri de o treime la pensiile cu grupele 1 și 2 de muncă. Evident că neexistând legea, anul trecut, când noi am scris acest proiect de buget, nu puteam să o luăm în calcul. Și atunci, trebuind să o aplicăm de la data de 1 octombrie, vă dați seama că aveam nevoie de bani. Pentru că recalculările au început, pentru grupele 1 și 2 de muncă - e foarte posibil ca la unii să se termine în luna noiembrie și să primească banii pentru octombrie și noiembrie, e foarte posibil ca la alții să se termine anul viitor, să zicem în februarie-martie, dar cu siguranță ei vor primi banii ca din luna octombrie, adică vor primi o sumă de bani mai mare reprezentând recuperarea. Deci, atunci a fost singura dată când am spus facem rectificare bugetară și și-atunci am găsit banii respectivi. Promulgați rectificarea bugetară, pentru că atunci ne blocăm! Dar, din fericire, am reușit chiar și fără avizul CSAT-ului să promovăm această rectificare.

- Vă așteptați la modificări ale legii în Parlament?

- Nu. Noi știm ce lipsește din această lege. Sunt mai multe. Pensionarii au cerut, de exemplu, dublarea ajutorului în caz de deces. Sunt mai multe lucruri, pe care, sigur, ni le-am fi dorit și noi, dar pentru asta, vă repet, impactul era de peste 40 de miliarde, adică nu putea fi suportat de bugetul de stat. Maxim cât a putut să asigure statul român pentru pensii există în această lege. Ce este peste deja ridică probleme și cred că niciun politician nu este inconștient să-și dorească o lege doar frumoasă, dar inaplicabilă. Și din cauza asta nu ne așteptăm la foarte multe amendamente în Parlament. De altfel, noi suntem foarte bine pregătiți. Au observat și sindicatele că orice problemă ridicau, știam să le dăm răspuns exact cât costă măsura respectivă. Faptul că a stat un an în simulări această lege... chiar mi-e greu să cred că ar putea să fie ceva.

Puteți urmări aici interviul integral pe care ministrul muncii, Lia Olguța Vasilescu, l-a acordat Dig24, tema fiind noua lege a pensiilor.

