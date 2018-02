Olguţa Vasilescu, replică pentru "analiștii care anunță concedieri în 2018"

Ministrul Muncii dă replica analiştilor care anunţă concedieri în urma transferului contribuţiilor şi a creşterii salariului minim. Olguţa Vasilescu suasţine că, dimpotrivă, numărul locurilor de muncă este în continuă creştere.

FOTO: Shutterstock

„Ca răspuns la declarațiile unor analiști ce anunța concedieri in 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor și creșterii salariului minim, bazându-se pe sondaje făcute pe diverse site-uri, suntem in măsura sa comunicam ca numărul locurilor de munca este in continua creștere, respectându-se trendul de anul trecut. Astfel, fata de data de 1 Ianuarie 2018, la 19 Februarie, numărul de salariați activi era cu 11.198 mai mare, iar numărul contractelor individuale de munca active era cu 14.617 mai mare. Datele provin din REVISAL și sunt Comunicate de Inspecția Muncii”, a transmis Olguţa Vasilescu.

Un studiu făcut de Consiliul Naţional al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii arată că majorările repetate ale salariului minim i-a obligat pe patroni să regândească strategia de business. Bugetele mărite din cauza lefurilor îi vor sili pe jumătate dintre oamenii de afaceri chestionaţi să treacă la concedieri cu efecte în lanţ.

Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al IMM-urilor: „Când există instabilitate şi măsuri care nu sunt înţelese şi apreciate şi nu sunt adecvate, atunci economia la negru creşte mereu”.