Trei cetățeni ucraineni salvați, un cioban preluat de ambulanță și un turist rănit la Cascada Cailor. Acesta este bilanțul ultimelor 24 de ore pentru Salvamont Maramureș, care a intervenit în cinci misiuni de salvare.

„Un început de weekend extrem de intens pentru echipa Salvamont Maramureș (...) care a derulat în ultimele 24 de ore o serie de acțiuni de căutare, salvare și acordare a primului ajutor în mai multe zone muntoase ale județului”, au transmis reprezentanții Salvamont Maramureș într-o postare pe Facebook.

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Ucraineni epuizați, recuperați după ore de intervenție

Prima intervenție a vizat un cetățean ucrainean în vârstă de 26 de ani, localizat în zona Vârfului Stogu, în Munții Maramureșului.

Potrivit salvatorilor, tânărului „i-a fost oferită hrană și a fost coborât în siguranță de pe munte”, după care a fost predat echipajelor Poliției de Frontieră.

Ulterior, în cursul nopții, salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea altor doi cetățeni ucraineni, de 28 și 33 de ani, care s-au rătăcit în zona Criva și au apelat de mai multe ori la 112.

Cei doi au fost găsiți la coordonatele indicate și erau „epuizați fizic, dar fără afecțiuni medicale grave”, fiind predați Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte.

Cei doi se aflau la peste 1.700 de metri altitudine, în apropierea uneia dintre cele mai periculoase zone din masiv, erau epuizați și aveau răni la picioare, a declarat directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga, scrie Agerpres.

Operațiunea de recuperare a durat peste 10 ore, iar după coborârea din munte au fost predați echipajelor medicale.

O altă intervenție a avut loc în zona Vârfului Suligu – Vârful Budescu, unde salvatorii au recuperat un ucrainean de 33 de ani, după ce cazul fusese semnalat de o femeie din Ucraina.

Bărbatul a fost găsit inițial la o stână de sub Vârful Suligu, iar din cauza lipsei accesului pe Valea Vaserului în timpul nopții a fost transportat de un cioban la o altă stână din zona Vârfului Budescu.

Salvamontiștii au precizat că acesta prezenta „stare de epuizare fizică accentuată și leziuni la degetele picioarelor provocate de încălțăminte”, fiind ulterior predat Poliției de Frontieră Vișeu de Sus.

Cioban cu dureri abdominale și turist rănit la Cascada Cailor

În timpul coborârii din prima misiune, echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureș a intervenit pentru un bărbat de 46 de ani, cioban la o stână din zona Vârfului Copilași, care acuza dureri abdominale severe.

Victima a primit primul ajutor și a fost predată unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Poienile de sub Munte.

O altă intervenție, desfășurată de formația Salvamont Borșa, a avut loc la Cascada Cailor, unde un turist de 25 de ani din Târgu Jiu, membru al unui grup de 23 de persoane care coborau în rapel pe cascadă, a suferit un traumatism la genunchiul drept.

Salvatorii i-au acordat primul ajutor, l-au transportat din zona montană și l-au predat unui echipaj SMURD la baza telescaunului.

Apel către turiști

La finalul bilanțului, Salvamont Maramureș le recomandă celor care merg pe munte să fie bine pregătiți înainte de plecare.

„Un memento important pentru toți cei care merg pe munte să fie pregătiți corespunzător, cu echipament adecvat și cu atenție sporită la trasee pe care le parcurg”, au transmis salvatorii montani.

Editor : Ana Petrescu