Orașe din România, pe primul loc în clasamentul european al destinațiilor de Halloween

Platforma online Lonely Planet, recunoscută pentru ghidurile și informațiile turistice, a realizat un studiu privind cele mai interesante orașe europene de vizitat în perioada Halloweenului. Conform rezultatelor, mai multe destinații din România se află în fruntea recomandărilor, datorită atracțiilor și experiențelor unice pe care le oferă.

Pentru pasionații de mister, legende și experiențe de Halloween, Europa oferă destinații pentru toate gusturile: de la castele medievale și păduri bântuite din România, până la sate cu povești despre vrăjitoare în Spania sau păduri mitice din Franța.

Bran și Sighișoara, în topul destinațiilor europene de Halloween

Potrivit recomandărilor platformei, o vizită de un weekend în octombrie în Transilvania oferă o experiență autentică: „Această regiune nu este numai o gazdă ideală pentru atmosfera de Halloween - misterul face parte din identitatea ei. Poți vizita Castelul Bran, cunoscut drept „Castelul lui Dracula” (localitatea Bran, județ Brașov), sau să participi la o petrecere costumata de Halloween în cetatea medievală Sighișoara (municipiu Sighișoara, județul Mureș), locul de naștere al lui Vlad Țepeș și sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.”

Pădurea Hoia-Baciu, Cluj-Napoca: mister și fantome

Platforma promovează și Pădurea Hoia-Baciu, renumită pentru reputația sa de una dintre cele mai „bântuite păduri” din lume. Lonely Planet notează: „Vrei să te apropii de lumea spiritelor? Rătăcește prin ceața misterioasă a pădurii, dar ai grijă să reții potecile, ca să poți găsi drumul înapoi - nu ți-ai dori să te trezești singur aici după lăsarea întunericului, alături de fantomele care bântuie aceste locuri.”

Rezervația din Cluj-Napoca este asociată cu numeroase legende despre lumini ciudate, dispariții misterioase, fenomene electrice și zone în care vegetația refuză să crească, consolidând aura sa mistică.

Destinații europene recomandate de Halloween

Paris, o experiență urbană de Halloween

Parisul îmbină misterul istoric cu eleganța culturală în perioada Halloweenului. Vizitatorii pot explora Catacombele, un labirint subteran care adăpostește rămășițele a milioane de persoane și dezvăluie o fațetă mai puțin cunoscută a trecutului orașului. Traseele prin cartierul Gambetta și cimitirul Père Lachaise completează experiența, oferind ocazia de a reflecta asupra istoriei și patrimoniului parizian.

Pe măsură ce seara se instalează, Parisul devine o scenă vibrantă: localnicii și turiștii, costumați în personaje fantastice, animă străzile și mijloacele de transport, creând o atmosferă festivă și teatrală.

Zugarramurdi, „satul vrăjitoarelor” din Țara Bascilor

Zugarramurdi, situat în regiunea Navarra, Spania, este cunoscut pentru legăturile sale istorice cu vrăjitoria. (Satul este celebru pentru ceea ce este considerat „echivalentul spaniol al proceselor vrăjitoarelor de la Salem”.) În secolul al XVII-lea, în timpul Inchiziției spaniole, locuitorii au fost acuzați de vrăjitorie, ceea ce a dus la condamnări și execuții.

Principalele atracții includ Peșterile Zugarramurdi, cu galerii impresionante și jocuri naturale de lumină, și Museo de las Brujas (Muzeul Vrăjitoarelor), care documentează atât perioada Inchiziției, cât și tradițiile locale, mitologia bască, plantele folosite în medicina populară și ritualurile ancestrale. Satul organizează anual un „festival al vrăjitoarelor”, reînviind tradițiile prin spectacole și activități tematice.

York, „orașul primitor pentru fantome”

York este considerat „unul dintre cele mai bântuite orașe din Europa”. Străzile sale medievale pot fi explorate prin tururi tematice sau spectacole teatrale, oferind experiențe captivante pentru vizitatori.

„Treasurer’s House” este recunoscut ca un punct de atracție pentru fantome, inclusiv Grey Lady (fosta proprietară) și copii, pisici sau câini fantomă. În plus, traseul „Ghosts in the Gardens” permite admirarea sculpturilor eterice din sârmă, îmbinând arta contemporană cu atmosfera mistică a orașului.

Rezervația Biała Woda, Polonia: povești cu fantome

Rezervația Biała Woda, situată în Munții Bieszczady, Polonia, oferă un cadru sălbatic și izolat, ideal pentru povești de Halloween în jurul focului. Zona găzduiește specii mari de mamifere, precum bizoni europeni, urși bruni, lupi și căprioare. Popularitatea sa pentru experiențe tematice de Halloween derivă din atmosfera naturală și izolată a locului, mai degrabă decât din evenimente oficiale.

Pădurea Broceliande, Franța: basm și mitologie

Pădurea Broceliande, situată în Bretania, Franța, este strâns legată de mitologia celtică și legendele regelui Arthur. (Broceliande este considerată locul în care s-au petrecut multe dintre poveștile lui Merlin, vrăjitorul legendar al regelui.)

Locuri precum „Mormântul lui Merlin”, „Fântâna Barenton” sau „Poarta Secretelor” adaugă o aură de mister și magie. Legendele susțin că pădurea a fost scena unor evenimente supranaturale sau miraculoase, precum invocarea furtunilor la Fântâna Barenton.

Veneția de Halloween: un mix de istorie, legendă și eleganță gotică

Veneția de Halloween este o experiență aparte, foarte diferită de imaginea clasică a orașului însorit și turistic din timpul verii. Orașul devine la sfârșit de octombrie un decor întunecat și misterios, unde canalele în ceață, palazzo-urile gotice și străduțele înguste creează o atmosferă captivantă.

Expoziții precum „Venice Secrets: Justice, Torture, and Death” prezintă sistemul de justiție al Veneției între secolele XIII–XVIII, oferind perspective istorice fascinante asupra pedepsei și practicilor juridice medievale, într-un cadru de eleganță gotică.

