Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și care e prețul mediu în țară

Tariful mediu pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România este de 16,55 lei pe metru cub, fără TVA, în noiembrie 2026, potrivit datelor centralizate pe platforma News.ro – Tarife Apă, pe baza informaţiilor ANRSC şi ale operatorilor. În unele localităţi, preţurile sunt cu aproape 40% sub această valoare, în timp ce în altele o depăşesc cu peste 40%.

Din cele 53 de poziţii tarifare analizate, 25 se situează sub media naţională, iar 28 peste aceasta. Per total, costurile serviciilor de apă şi canalizare continuă să difere semnificativ de la o localitate la alta.

Diferenţa dintre cel mai mic şi cel mai mare tarif din România ajunge la 13,21 lei pentru fiecare metru cub de apă şi canalizare, ceea ce înseamnă că, în localitatea cu cel mai ridicat tarif, consumatorii plătesc de peste două ori mai mult decât în cea cu tariful minim.

Ploieştiul rămâne cel mai ieftin

Ploieştiul îşi păstrează poziţia de oraş cu cel mai mic tarif cumulat pentru apă potabilă şi canalizare din România. Consumatorii deserviţi de Apa Nova Ploieşti plătesc 10,02 lei/mc, fără TVA, cu 6,53 lei mai puţin decât media naţională. Procentual, tariful este cu 39,5% sub media naţională, potrivit News.ro.

Pe următoarele poziţii în clasamentul celor mai mici tarife se află Chiajna, din judeţul Ilfov, unde Veolia România practică un tarif cumulat de 11,05 lei/mc, cu 33,2% sub media naţională, şi operatorul Aquatorontal din judeţul Timiş, cu 11,36 lei/mc, cu 31,4% sub medie.

Tarife reduse se regăsesc şi în Borş, judeţul Bihor, unde costul cumulat este de 12,21 lei/mc, în Chitila, cu 12,65 lei/mc, şi în Popeşti-Leordeni, cu 12,66 lei/mc. Aceste localităţi au tarife cu peste 23% mai mici decât media naţională.

Bucureştiul, cu aproape 19% sub media naţională

Bucureştiul se situează sub media naţională de 16,55 lei/mc, cu un tarif cu 18,7% mai mic decât media şi rămâne în topul oraşelor cu cele mai accesibile tarife la apă şi canalizare.

Călăraşi, Vaslui şi Iaşi, cele mai mari tarife

La polul opus se află Călăraşiul, unde operatorul ECOAQUA practică un tarif cumulat de 23,23 lei/mc, fără TVA, cel mai ridicat dintre cele 53 de tarife analizate.

Acesta depăşeşte media naţională cu 6,68 lei/mc, respectiv cu 40,3%.

Pe următoarele locuri se situează Vasluiul, unde AQUAVAS practică un tarif de 21,49 lei/mc, cu 29,8% peste media naţională, şi Iaşiul, unde tariful APAVITAL ajunge la 21,17 lei/mc, cu 27,9% peste medie.

Tarife ridicate sunt înregistrate şi în judeţul Neamţ, unde Compania Judeţeană Apa Serv practică un tarif de 20,72 lei/mc, cu 25,2% peste media naţională, precum şi în Galaţi, unde tariful cumulat este de 20,46 lei/mc, cu 23,6% peste medie.

În Mediaş, consumatorii plătesc 20,31 lei/mc, cu 22,7% peste media naţională, iar în zona deservită de Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa tariful ajunge la 20,24 lei/mc, cu 22,3% peste medie.

Constanţa şi Aradul, uşor peste medie. Braşovul şi Clujul, sub media naţională

Diferenţele faţă de media naţională sunt mai reduse în cazul altor operatori.

În Constanţa, RAJA practică un tarif cumulat de 17,08 lei/mc, cu 3,2% peste media naţională. La Arad, tariful este de 17,19 lei/mc, cu 3,9% peste medie, iar în zona deservită de Apă-Canal Ilfov acesta ajunge la 17,10 lei/mc, cu 3,3% peste medie.

În schimb, Braşovul se situează sub media naţională, cu un tarif de 15,34 lei/mc, cu 7,3% mai mic decât aceasta.

În zona deservită de Compania de Apă Someş, care include Cluj-Napoca, tariful cumulat este de 14,59 lei/mc, cu 11,9% sub media naţională. La Sibiu, consumatorii plătesc 13,70 lei/mc, cu 17,2% sub medie, iar în Oradea tariful este de 13,56 lei/mc, cu 18,1% mai mic decât media naţională.

Situaţia tarifelor pentru apă şi canalizare din România, actualizată lunar, poate fi consultată pe platforma News.ro – Tarife Apă, care permite compararea tarifelor practicate de operatori cu media naţională.

Editor : M.B.