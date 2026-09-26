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Video Orășenii care se încălzesc la gura sobei. Cum arată, în 2026, viața la bloc cu sobe pe lemne: „Umplu o sacoșă, am urcat cu ele”

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sobe calafat
În lipsa gazelor naturale, soba pe lemne rămâne soluția principală de încălzire pentru sute de familii din Calafat. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Se apropie sezonul rece, iar pentru mii de români asta înseamnă și grija lemnelor. Peste 2.100 de localități din țară nu au acces la o rețea de gaze și nici la sisteme centralizate de încălzire. La Calafat, de exemplu, pentru multe dintre familii soba rămâne principala sursă de căldură. Oamenii sunt nevoiți să depoziteze proviziile de lemne în curtea blocurilor și apoi să le care pe scări.

„Am aici o secure, astea le sparg mititele, de aprins focul, apoi umplu o sacoșă, am urcat cu ele la etajul 1”, spune un bărbat.

Fiecare bloc din Calafat are magazii pentru lemne. Sunt pline la vremea aceasta, când temperaturile scad până la 10 grade Celsius noaptea.

„Cei mai mulți dintre locuitorii din Calafat aprovizionează aceste depozite încă din primăvară. Lemnele sunt aduse din Bulgaria cele mai multe, pentru că prețul de acolo este unul mult mai mic față de cel din țara noastră”, transmite Elena Alexandru, jurnalist Digi24.

„E mai greu cu ridicatul la etaj. Am luat din timp lemnele, că erau mai ieftine. Acum prețurile cresc”, povestește o femeie.

Întrebat cât de greu e să se descurce iarna cu încălzirea pe lemne, un alt localnic răspunde: „Uite, cât mai sunt în picioare, merge, dar nu e deloc confortabil. Gaze va avea Calafatul... Au trecut o grămadă de ani, vor mai trece încă o grămadă și cred că nu există nicio șansă.”

Oamenii spun că autoritățile locale le promit de mulți ani că în oraș va fi făcută o rețea de gaze. Un proiect a fost blocat de descoperirea unor situri arheologice.

„Vai de mine! Cred că noi nu mai apucăm”, spune dezamăgit cineva.

„Vai de capul nostru! Avem butelie, e 130 de lei. Gătesc pe butelie”, completează altcineva.

„Șansele, eu spun că sunt în proporție 100%, dar și ca și perioadă, până când va fi realizată această lucrare, cred că este una de durată. În urmă cu câteva zile, am primit o adresă de la Ministerul Culturii că pe traseul conductei Segarcea-Băilești și Calafat au fost descoperite 21 de situri arheologice. Mi s-a spus că trebuie regândit proiectul și găsit alt traseu al acestei conducte”, a declarat, pentru Digi24, Mihai Cotea, primar Calafat.

La nivel național, peste 2.100 de localități nu au rețeaua de gaze naturale și nici sisteme centralizate de încălzire. Dintre acestea, aproximativ 200 sunt orașe, arată o analiză Fordaq.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

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