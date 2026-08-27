În plină criză energetică, autoritățile caută soluții alternative care să mai reducă din presiunea asupra sistemului. La Timișoara, resturile alimentare sunt transformate în curent electric. Deșeurile organice sunt colectate separat, în câteva piețe din oraș, iar de acolo ajung la stația de biogaz din județ. Centrala produce curent cât pentru 2.000 de apartamente.

Marfa de pe tarabe care nu se mai vinde se transformă în curent electric la Timișoara. Fructele și legumele, florile și frunzele și alte resturi alimentare sunt colectate separat, fără ambalaje, chiar de către comercianți.

„De exemplu, roșiile (n. red. le aruncăm cel mai des), e o marfă perisabilă și nu ține foarte mult. Mai o vânătă, vă dați seama că, din câte sunt, se strânge, sunt foarte multe”, mărturisește un comerciant.

Resturile alimentare sunt preluate de firma de salubrizare la care primăria este acționară și duse la stația de biogaz de lângă Timișoara. Aici începe transformarea din resturi în energie.

„Este preluat, băgat în această bașă, ulterior se închid capacele hidraulice și pleacă pe linia de procesare a deșeului”, explică Leonard Gonciulea, director sucursală stație de biogaz.

„La această stație de biogaz se produc zilnic între 14-16 megawați de energie electrică, doar din deșeurile pe care le vedeți în imagini. Această energie electrică este consumată, în medie, de 2.000 de apartamente", transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

După prelucrare, rămâne un reziduu organic, folosit ca fertilizator în agricultură.

„Aceste deșeuri care, până astăzi, mergeau către groapa de gunoi și în amestec cu alte deșeuri tip plastic, hârtie sau altceva, generau acel levigat, care este un deșeu otrăvitor, astăzi devine o resursă”, spune Leonard Gonciulea, director sucursală stație de biogaz.

Proiectul este, deocamdată, în stadiul de test în câteva piețe din orașul de pe Bega.

„Dorim extinderea lui în cartiere, într-o primă etapă, în zona de case, unde e mai ușor de implementat decât la blocuri”, spune purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara, Silvana Andreaș.

Chiar dacă în România ideea este încă la început, la nivel european energia obținută din deșeuri organice este deja folosită pe scară largă. În 2025, Europa avea peste 1.600 de instalații de biometan, dintre care 760 numai în Franța și 260 în Germania, conform European Biogas Association.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia