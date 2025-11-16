Câteva localuri din Cluj-Napoca s-au alăturat unei campanii mondiale de protecție a clientelor. Au introdus coduri care pot fi folosite de femeile care se simt în pericol sau care chiar sunt agresate. „Angel Shot” se poate „comanda” sec, cu gheață sau cu lime și, în funcție de varianta aleasă, personalul barurilor știe cum trebuie să intervină pentru a ajuta clienta. Codul este folosit deja în marile orașe europene precum Londra, Berlin și Amsterdam.

Dialog între angajata barului și clientă:

„- Bună! Cu ce te pot servi?

- Un Angel Shot, te rog.

- Un Angel shot! O secundă doar.

- Mulțumesc!”

Acesta este semnalul că o femeie are nevoie de ajutor. Este folosit în opt baruri și cluburi din Cluj-Napoca.

„O clientă care se simte în pericol trebuie să vină la bar să pronunțe doar cele două cuvinte 'Angel shot' și atunci unul dintre angajați va ști despre ce este vorba”, explică Daiana Chirodea, administrator bar.

„O să facem tot posibilul, cât mai subtil, să asigurăm siguranța clientei și să o escortăm din bar”, dă asigurări Cristina, barman.

În funcție de formularea aleasă, semnificațiile sunt diferite. Clienta poate fi escortată afară din local, are nevoie să i se comande o mașină sau solicită intervenția poliției.

„Angel shot se poate comanda sec, cu gheață sau cu lime. Fiecare lucru înseamnă altceva, în funcție de ce nevoi are domnișoara, ca să nu fie nevoită să spună uite am nevoie de asta”, explică Oana Birtar, proprietara unui local din Cluj-Napoca.

„N-am știut de chestia asta până acum, dar cred că este un lucru benefic și l-aș folosi”, spune o tânără.

„Chiar e nevoie de un cod de genul, sunt destul de multe situații”, completează o altă tânără.

Inițiativa face parte din proiectul „Harta Siguranței”, derulat de un grup de inițiativă civică locală.

„Am aplicat inițiativa 'Angel shot' după ce am auzit de la fetele și femeile, în special din comunitatea noastră, care ne-au împărtășit diferite experiențe de agresiuni sau micro-agresiuni, care s-au întâmplat în spațiul public”, spune Andrei Lela, managerul proiectului „Harta Siguranței”.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia