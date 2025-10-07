Inițiativă inedită a autorităților din județul Covasna, unde seniorii singuri, persoanele cu dizabilități sau cei care suferă de boli cronice pot cere ajutor, în caz de nevoie, cu o singură apăsare de buton. Este vorba despre un ceas inteligent, care se conectează la un dispecerat disponibil non-stop. Deja 100 de vârstnici din Sfântu Gheorghe se bucură de dispozitivul inteligent, pentru care plătesc lunar 30 de lei.

„Nu o mai opriți! Trebuie să meargă, să vă spună de trei ori că <Alarma de Urgență a fost activată>”, explică un voluntar despre cum funcționează ceasul inteligent.

Doamna Eva are 84 de ani, este văduvă de peste 50 de ani, iar fiicele sunt stabilite în Cluj și Ungaria. Deși o vizitează periodic, femeia are nevoie de sprijin de fiecare dată când problemele de sănătate se agravează.

„Am și cu ochii gradul 2 accentuat, am insuficiență mitrală. Numai cu medicamente pot să fac față, am tensiunea mărită”, povestește Eva Fadgyas, una dintre beneficiarele programului implementat de primărie.

Recent, doamna Eva a primit un dispozitiv de urgență, ceasul Assisto, pe care îl poartă mereu la ea.

„Am fost și așa foarte bolnavă noaptea și n-am avut la cine să apelez că vecinii sunt toți tineri, fiecare cu familie”, mărturisește femeia.

Dispozitivul este un adevărat ajutor pentru vârstnici.

„După moartea soțului, am rămas singură în casă. Am probleme cu tensiunea - câteodată mi se urcă, câteodată nu, am probleme endocrinologice”, spune o altă doamnă, bucuroasă că a primit un astfel de dispozitiv inteligent.

Ceasul este rezistent la apă, are GPS și senzor de cădere. Persoana care are nevoie de ajutor apasă lung pe butonul de urgență, apoi e sunat de dispecerul din call center, iar, la nevoie, dispecerul apelează familia sau serviciul de urgență.

„Am creat un call center, un dispecerat cu program 24 de ore din 24. Fiind o fundație care lucrează cu persoane cu dizabilități și persoane defavorizate, am ținut foarte mult ca și acești angajați ai call center-ului să fie persoane cu deficiențe sau persoane cu handicap”, explică, pentru Digi24, Makkai Péter, directorul filialei din Sfântu Gheorghe a Fundației Creștine Diakónia.

„Funcționează deja în Ungaria. Acolo, guvernul este cel care finanțează acest proiect. Noi am încercat să preluăm modelul și să-l adaptăm pentru municipiul Sfântu Gheorghe. 70% din costuri sunt finanțate de primărie și 30% de beneficiari”, spune Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

„Sunt persoane vârstnice care au nevoie de îngrijire la domiciliu, sunt persoane vârstnice care au nevoie de o masă caldă sau de activitățile unui club pentru socializare”, e constatarea directorului Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, Szép-Márk Linda.

De ceasul Assisto beneficiază, momentan, 100 de persoane vârstnice din Sfântu Gheorghe, iar costurile pentru ei sunt de 30 de lei pe lună. Cel mai vârstnic beneficiar are 103 ani.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia