Mașini vândute cu 300 de lei: primăria din Arad a decis ca toate mașinile abandonate de proprietari pe străzi să fie scoase la licitație. E vorba de 14 autoturisme cu an de fabricație între 1990 și 2008. Licitația va avea loc peste o săptămână.

Mașinile abandonate pe domeniul public sau privat din Arad vor fi scoase la o licitație publică organizată de autoritățile locale din Arad.

Licitația va avea loc peste o săptămână, iar cei care doresc să participe trebuie să își depună dosarul până vineri, 20 noiembrie, și tot până atunci pot fi văzute autoturismele.

Este o licitație cu strigare, iar prețul de pornire este de la 250 lei fără TVA (302,5 lei în total). TVA-ul se va achita după adjudecare.

Persoanele care pretind că au un drept asupra acestor autoturisme trebuie să înștiințeze Primăria Arad înainte de începerea licitației.

Editor : M.B.