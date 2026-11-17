Orașul din România care scoate la licitație, cu preț de pornire 300 de lei, mașinile abandonate pe străzi Data publicării: 17.11.2026 07:00 Foto: Digi24 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Mașini vândute cu 300 de lei: primăria din Arad a decis ca toate mașinile abandonate de proprietari pe străzi să fie scoase la licitație. E vorba de 14 autoturisme cu an de fabricație între 1990 și 2008. Licitația va avea loc peste o săptămână. Facultatea care nu mai ține pasul cu scumpirile. Cursurile, mutate temporar online din cauza facturilor la încălzire și curent Fermele fotovoltaice se extind în toată țara. De ce „soarele e mai ieftin” în România decât în Europa de Vest Cum stă România cu rezervele de gaze înainte de iarnă. Anunțul ministrului Energiei „Își vor căuta de muncă în altă parte”. Ce spune Marian Neacșu despre soarta „clientelei de partid” după reforma companiilor de stat Emil Boc, despre comasarea județelor: „În loc de 15, am propus înainte 8 plus două. Vedem cât poate duce căruța” Despăgubiri de 50.000 de euro pentru oamenii atacați de urși și schimbări în ce privește protecția animalelor (proiect) O navă cargo care plecase din Tulcea spre Egipt s-a scufundat în zona economică exclusivă bulgară Dezbateri aprinse pe tema comasării județelor. Dragoș Benea: „Referendumurile nu ar face altceva decât să compromită reorganizarea” Valori termice în creștere, dar ploile și vântul nu dispar. ANM: „Miercuri și joi așteptăm temperaturi între 12 și 20 de grade” Mașinile abandonate pe domeniul public sau privat din Arad vor fi scoase la o licitație publică organizată de autoritățile locale din Arad.Licitația va avea loc peste o săptămână, iar cei care doresc să participe trebuie să își depună dosarul până vineri, 20 noiembrie, și tot până atunci pot fi văzute autoturismele.Este o licitație cu strigare, iar prețul de pornire este de la 250 lei fără TVA (302,5 lei în total). TVA-ul se va achita după adjudecare.Persoanele care pretind că au un drept asupra acestor autoturisme trebuie să înștiințeze Primăria Arad înainte de începerea licitației. Editor : M.B. Etichete: masini licitatie arad primarie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea... 2 Boris Johnson, despre întâlnirea cu Lavrov: „M-a forțat să beau cantități enorme de... 3 PSD răspunde la amenințarea UDMR privind reforma administrativă: „Poate depune moțiune... 4 Ministrul Justiției, despre anchetarea magistraților de către DNA: „Nu faci decât să muți... 5 Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic...