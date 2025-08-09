Live TV

Video Orașul în care prețul parcării pe timp de zi se triplează. Primar: „Proiectele noastre promovate de Guvern nu își mai găsesc finanțare”

Tarifele pentru un loc de parcare se vor dubla sau chiat tripla de anul viitor, la Târgu Jiu. Prețurile se vor majora pentru parcările de noapte de la 120 de lei la 260 de lei pe an. Șoferii vor plăti mai mult pentru parcările permanente - peste 700 de lei pe an. Autoritățile spun că, în acest fel, vor colecta astfel bani pentru finalizarea investițiilor a căror finanțare a fost oprită de Guvern. 

În orașul Târgu Jiu, din Gorj, sunt 14.000 de locuri de parcare de reședință. Autoritățile locale spun că întreținerea unuia costă aproximativ 100 de lei. Asta înseamnă 1,4 milioane de lei pe an pentru toate parcările. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, locuitorii vor plăti mai mult pentru un loc de parcare de reședință. Astfel, dacă aceștia vor să beneficieze de locuri de parcare în intervalul orar 8 – 16, vor plăti de trei ori mai mult față de cât se plătește în acest moment. Iar dacă vor să aibă loc de parcare 24 de ore din 24, atunci prețul va fi dublu. 

Oamenii sunt nemulțumiți. 

- „Este cam mult ce-i drept”. 

 - „Nu mi-a venit să cred când am auzit. Asta este, ce să facem”. 

 - „Nu ne mai permitem.. la 7 milioane și ceva.. ce să facem”. 

- „Asta e.. ne supunem. // Este mult, dar mna..”. 

Primarul orașului spune că în acest fel vor aduna bani pentru investițiile a căror finanțare a fost oprită de Guvern. 

Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu: „360 de lei pe an, împărțit la 360 și ceva de zile ale fiecărui an, asta înseamnă 1 leu pe zi pentru un loc de parcare pe care îl ai rezervat. După cum bine vedeți, proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea. Fiecare autoritate locală trebuie să găsească soluții, astfel încât măcar acele proiecte pe care le-am început să le putem finaliza”. 

17 din cei 20 de consilieri locali au votat proiectul. 

