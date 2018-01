Orașul românesc care trăiește din IT

Piaţa IT e de neoprit la Cluj-Napoca. Oraşul a înregistrat cea mai mare creştere a numărului de firme din acest domeniu în ultimii ani: în cinci ani, numărul acestor afaceri aproape s-a dublat. Astăzi, 1 din 11 angajaţi din Cluj-Napoca lucrează în domeniul IT, iar specialiştii spun că acesta este doar începutul.

Un tânăr IT-ist care s-a mutat de un an în Cluj-Napoca, după ce a studiat în Bucureşti şi Londra, a dezvoltat o platformă pentru universități.

„Te învaţă cum să faci campanii de publicitate online. Are mai multe funcţii aici. În mod normal, se adresează universităţilor”, spune el.

Lucrează în IT, aşa că îşi permite să fie propriul său şef: scrie linii de cod oriunde şi la orice oră. Ca el sunt mulţi.

„Mă ocup de o firmă din Finlanda care vinde nişte simulări de afaceri folosite în universităţi şi, la fel, lucrez la un proiect propriu tot o simulare de afaceri, de marketing de data asta”, spune Louis Havriliuc, specialist IT.

De altfel, 1 din 11 angajaţi din Cluj-Napoca lucrează în IT. Asta arată datele celui mai complex studiu al pieţei IT.

„Chiar acum amenajăm cel mai mare hub din Europa de Est, tocmai pentru a face faţă cererii tot mai mari de pe piaţa clujeană”, spune Victor Miron, PR Cluj Hub.

Chiar dacă în Bucureşti sunt concentrate acum cele mai multe firme, Clujul nu mai are mult şi-l va ajunge din urmă.

„Peste 100.000 de români lucrează astăzi în domeniul IT, pe cont propriu sau la una din cele 17.000 de firme active şi care în ultima perioadă au înregistrat câştiguri anuale de 4,8 miliarde de euro. Clujul are de departe cea mai mare rată de creştere a firmelor IT, 81%, comparativ cu 38% în cazul Bucureştiului”, relatează Bianca Şomlea, jurnalist Digi24 Cluj-Napoca.

Unul dintre factorii care susţin creşterea din domeniul IT din Cluj este colaboarea strânsă cu universităţile care încearcă să pregătească tinerii pentru piaţa muncii prin colaborări cu firmele din oraş.

„Am considerat că e important să aducem componenta de viață reală, ceea ce se întâmplă într-o companie”, spune Simona Motogna, prodecan al Facultății de Matematică și Informatică UBB.

Practic, tinerii învață încă din şcoală cum să gestioneze un proiect de succes prin care aduc la viață tehnologii ale viitorului.

„Pot spune că nu voi porni de la zero. Când voi ajunge să lucrez în firmă cu adevărat să știu. Să știu de unde pleacă un proiect, care sunt etapele”, spune un student.

Analiza comparativă a industriei IT din România realizată de Aries Transilvania a inclus studiul pieţei din anii 2011-2016.