Organizațiile în Tulburare de Spectru Autist condamnă limbajul discriminatoriu al lui George Simion și sesizează CEDO

Federația R.O. TSA (Rețeaua Organizațiilor în Tulburare de Spectru Autist) și FONSS (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale) își exprimă „profunda indignare și condamnă cu fermitate” declarațiile domnului George Simion care, într-o intervenție publică la Bruxelles, „a folosit termenul «autist» într-un mod peiorativ și stigmatizant, cu referire la o altă persoană publică”, potrivit unui comunicat de presă emis joi. Nu este primul incident sesizat de federație, aceasta spunând că i-a adresat candidatului AUR, pe 8 mai, „o scrisoare deschisă în care l-am atenționat cu privire la acest limbaj discriminatoriu și la efectele lui pentru persoanele care au într-adevăr acest diagnostic”. Organizațiile anunță că vor depune plângere oficială la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și sesizează Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

„Denunțăm public și fără rezerve declarațiile profund discriminatorii ale domnului George Simion, lider de partid și candidat la funcția de președinte al României la adresa persoanelor cu autism.

În 8 mai 2025 i-am adresat dlui Simion o scrisoare deschisă în care l-am atenționat cu privire la acest limbaj discriminatoriu și la efectele lui pentru persoanele care au într-adevăr acest diagnostic. Nu am primit niciun răspuns, iar astăzi dl. Simion a recidivat în aceste declarații. Un astfel de limbaj stigmatizant este inacceptabil și nu are loc, sub nicio formă, în spațiul public sau politic din România.

Considerăm ignorarea apelului nostru și repetarea declarației ca fiind un act intenționat de discriminare, instigare la ură și denigrare la adresa a 1 milion de români cu dizabilități.

A afirma despre cineva că este «autist, săracul» într-un context de dispreț și ironie nu este doar o gravă abatere de la normele dialogului civilizat, ci și o formă de discriminare flagrantă, de stigmatizare a persoanelor cu tulburări de spectru autist și o încălcare a demnității acestora.

Autismul este o condiție neurodezvoltamentală care afectează zilnic sute de mii de familii, care luptă zilnic pentru dreptul la incluziune, la educație, la sprijin și la demnitate. Limbajul public promovat de lideri politici trebuie să fie un model de empatie, respect și responsabilitate - nu un instrument de agresiune simbolică împotriva celor vulnerabili.

Domnul George Simion, prin această declarație a întărit stereotipuri nocive și a validat un discurs periculos, de ură față de persoanele cu autism.

În calitate de organizații care apără drepturile persoanelor cu tulburări de spectru autist și ale familiilor acestora, nu vom tolera astfel de derapaje și vom utiliza mijloacele democratice pe care le avem la îndemână ca să vă aducem la atitudinea de respect”, arată sursa citată.

Aceste organizații anunță că vor depune plângere oficială la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) „pentru discursul discriminatoriu și ofensator al domnului George Simion, solicitând sancționarea acestuia conform legislației privind combaterea discriminării și discursului instigator la ură”.

De asemenea, sesizează Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în baza articolului 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (interzicerea discriminării), având în vedere impactul public major și caracterul sistemic al stigmatizării persoanelor cu dizabilități în România.

„Solicităm tuturor actorilor publici și politici să conștientizeze impactul profund al cuvintelor lor și să contribuie activ la un climat social bazat pe respect, includere și non-discriminare. Discursul urii nu are ce căuta în România anului 2025.

Federația R.O.TSA și FONSS, ca semnatari ai acestui comunicat, precum și trei federații/rețele care susțin persoane cu dizabilități, 76 ONG-uri, 18 părinți de copii cu autism și 5 profesioniști care susțin persoanele cu tulburări din spectrul TSA- care au semnat Scrisoarea Deschisă din 8 mai 2025, vor continua să apere cu fermitate drepturile persoanelor cu TSA și să se opună oricărei forme de discurs stigmatizant. Vom rămâne o voce activă, fermă și constantă împotriva urii și ignoranței.

Nu autismul e o problemă, ci cei care dovedesc ură, ignoranță și stigmatizează!

Aceștia trebuie învățați ce înseamnă să ai respect pentru oameni, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată”, conchide comunicatul.

