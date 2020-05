(P) Campanie de donații impresionantă desfășurată de Purolite Victoria

Compania s-a angajat activ în lupta împotriva Coronavirus sprijinind spitalele și municipalitățile din zonă.

Compania Purolite din Victoria continuă să-și manifeste atașamentul și responsabilitatea față de locuitorii din Țara Făgărașului, realizând o nouă donație importantă în favoarea sistemului medical din zonă.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov a primit săptămâna aceasta o donație impresionantă, constând în 10.000 de măști, 1.000 de viziere și 1.000 de echipamente de protecție de unică folosință. Valoarea totală a investiției realizată de Purolite pentru această donație este de circa 50.000 de dolari.

Gestul generos al companiei din Victoria, vine după alte câteva donații de care au beneficiat locuitorii din zonă. Spitalul Municipal din Făgăraș, Primăria din Victoria și cea din Ucea se numără printre cei care au primit în această perioadă dificilă sprijinul Purolite, de asemenea aparținătorii Centrului de Persoane Vârstnice ”Castanul” din Victoria care, potrivit grupei de vârstă, sunt cei mai predispuși la complicații în cazul infectării cu acest virus. Toate aceste instituții au primit combinezoane, măști, mănuși de protecție sau dozatoare pentru dezinfectant.

Nu în ultimul rând, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov a primit o donație de 10.000 de dolari din partea Purolite. Fondurile au fost îndreptate către achiziționarea de echipamente de protecție și dezinfectanți, spun reprezentanții unității spitalicești.

Jacob Brodie, vicepreședinte Purolite: ”Trebuie să ajutăm personalul din linia întâi să lupte în siguranță împotriva pandemiei de Coronavirus”

Referitor la această campanie umanitară fără precedent, Jacob Brodie, vicepreședintele Purolite, a transmis într-un mesaj video postat recent pe rețelele de socializare: ”În ultimii 25 ani am devenit parte din comunitatea locală, ne-am implicat în activitățile în folosul comunității, am sprijinit afacerile din zonă și am colaborat cu multe organizații. Astăzi trăim vremuri înfricoșătoare, Coronavirus afectează oamenii din întreaga lume și este important să ne susținem unii pe alții în orice fel putem.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pentru că în acești 25 de ani am avut parte mereu de susținere pentru inițiativele noastre din partea județului Brașov, știm că în aceste momente de criză trebuie să

ne arătăm recunoștința. Sunt onorat să vă informez că în această săptămână donăm 10.000 de măști medicale, 1.000 de viziere și 1.000 de echipamente de protecție Spitalului din Brașov. Trebuie să ajutăm personalul din linia întâi să lupte în siguranță împotriva pandemiei de Coronavirus.”

”Vrem să vă asigurăm de faptul că suntem și vom rămâne alături de dumneavoastră” – Martin Ghosh, General Manager Purolite România

”Pandemia COVID-19 a adus numeroase provocări asupra modului nostru de viață, provocări peste care nu am fi putut trece fără eforturile curajoase și competente ale personalului medical în general, și ale celor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în special. Apreciem aceste eforturi și le suntem foarte recunoscători pentru asta. Din poziția de participant activ la viața economică a României, cu toată modestia, firma Purolite sprijină eforturile Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov cu această donație de materiale medicale. În plus, vrem să vă asigurăm de faptul că suntem și vom rămâne alături de dumneavoastră. Încă o dată, apreciem munca excepțională depusă de personalul medical din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, căuia îi rămânem îndatorați” a declarat la momentul predării materialelor medicale, Martin Ghosh, managerul general al Purolite România.

”Sperăm să ne bucurăm și în continuare de suportul Purolite, care oferă, iată, un exemplu de responsabilitate” – Dr. Călin Cobelschi, manager al Spitalului Județean Brașov

”Sprijinul primit din partea mediului de afaceri brașovean este extrem de important pentru noi în această perioadă și se pare că, în acest context, s-a înțeles mai bine rolul esențial pe care îl are această unitate medicală în zonă” declară dr. Călin Cobelschi – managerul Spitalului Județean Clinic de Urgență Brașov.

Referitor la donația primită, acesta completează ”Suntem recunoscători pentru donația oferită astăzi de Purolite și sperăm să ne bucurăm și în continuare de suportul acestei companii, care oferă, iată, un exemplu de responsabilitate.”

Despre Purolite

Purolite este un furnizor global de rășini schimbătoare de ioni, catalizatori și adsorbanți avansați care contribuie la menținerea unei lumi curate și sănătoase. Cu sediul central în Pennsylvania, Statele Unite ala Americii, Purolite deține patru fabrici de producție certificate ISO 9001 în Statele Unite ale Americii, China și România și operează în cinci centre de cercetare și dezvoltare din America, Europa și Asia. În industrii precum cea a tratării apei, generarea de energie, industria produselor farmaceutice, a alimentelor și băuturilor, Purolite aduce pe piață mai multe produse noi decât orice altă companie producătoare de rășini, fiind singura companie axată exclusiv pe tehnologia rășinilor. Cu cea mai mare și pregătită echipă tehnică de vânzări și cu peste 40 de birouri de vânzări din mai mult de 30 de țări, Purolite este compania care găsește întotdeauna soluții pentru problemele clienților săi.

În Victoria, Purolite deține și o unitate de producție a produselor farmaceutice, inspectată de FDA (Unite), certificată EU cGMP, care are în dotare camere curate pentru fabricarea produselor speciale folosite în aplicații de tip “Life sciences”, laboratoare de înaltă tehnologie pentru cercetare, precum și unități de producție pentru rășini schimbătoare de ioni și adsorbanți polistirenici și acrilici. Purolite deține tehnologii pentru obținerea de rășini speciale care îmbunătățesc calitatea și eficiența pentru aproape toate produsele de consum care există astăzi.