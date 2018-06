(P) Mai ai 3 zile să te înscrii în competiția E.ON Energy Globe Award Romania 2018. Premiul cel mare: 10.000 de euro

Înscrierile pentru competiția E.ON Energy Globe Award 2018 s-au prelungit. Termenul inițial - 31 mai - a fost prelungit pentru data de 15 iunie, pentru a da şansa cât mai multor români să intre în concursul aflat la cea de-a treia ediţie. Grabeste-te! Mai ai 3 zile la dispoziție să înscrii în competiție proiectul sau ideea ta din domeniul eficienţei energetice şi al protejării mediului.

Concursul organizat de compania E.ON se adresează tuturor persoanelor fizice sau juridice din România: comune, municipalităţi, societăţi comerciale, instituţii ştiințifice şi de cercetare, asociaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale, școli sau universităţi.

Proiectele trebuie înscrise pe www.energyglobe.ro. Acestea urmează să fie grupate în cinci categorii: Companii, Municipalităţi, Do it yourself, Tineret şi Idei.

Dacă în primele patru categorii sunt eligibile proiectele aflate în diverse faze de realizare, în cea de-a cincea se vor regăsi doar idei care nu au fost încă implementate.

Proiectele vor fi evaluate de juriu independent, format din specialişti de renume. Decernarea premiilor va avea loc în cadrul unei gale organizate în luna septembrie, la Bucureşti.

Marele câştigător al Energy Globe Award 2018 va intra în posesia unui premiu de 10.000 de euro şi se va califica automat la etapa internațională a Energy Globe Award.

Energy Globe Award este organizată în România de către compania E.ON, începând din anul 2016. La prima ediţie, în competiţie au fost înscrise peste 150 de proiecte iar Marele Câştigător - Asociaţia Ecostuff Timişoara - a fost selectat pentru a reprezenta România la finala Energy Globe Award Global din Teheran (Iran), unde a ocupat locul 3 la categoria Youth. Proiectul Asociației Ecostuff - "Zero Waste School & Keep Danube Clean" - a fost apreciat de toți cei prezenți la eveniment și a primit doar reacții pozitive.

La cea de-a doua ediţie, din 2017, au fost înregistrate peste 160 de proiecte, iar câştigătoare a fost grădiniţa cu program prelungit ,,Prichindel", din Suceava, cu proiectul „Oraşul Viitorului”.

Despre Energy Globe Award

Energy Globe Award (www.energyglobe.info) este cea mai importantă competiţie la nivel internaţional din domeniul eficienţei energetice şi protejării mediului înconjurător. Cu o tradiţie de aproape două decenii, Energy Globe Award a fost creat de austriacul Wolfgang Neumann, iar în acest moment este organizat în circa 180 de ţări.

Despre E.ON România

Grupul german E.ON a intrat în România în anul 2005, când a preluat fostele societăţi de stat din domeniul gazelor naturale şi energiei electrice. Companiile din structura grupului operează o reţea de distribuţie a gazelor naturale în lungime de peste 22.000 km, respectiv o reţea de distribuţie a energiei electrice de peste 81.000 km şi deservesc circa 3,1 milioane de clienţi din 20 de judeţe situate în jumătatea de Nord a ţării. De la intrarea pe piaţa locală, E.ON a investit circa 1,5 miliarde de euro în principal pentru modernizarea reţelelor de gaze şi electricitate şi a virat către stat impozite şi taxe de 1,9 miliarde de euro.