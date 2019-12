(P) Un grup de antreprenori români a lansat Yoop, prima țigară electronică cu extract de canabis

Deja popular în Occident, CBD-ul a ajuns și în România printr-un produs unic pe piața locală. Yoop este un dispozitiv de mici dimensiuni ce utilizează un mecanism inovativ de încălzire prin care se creează aerosoli ce conțin cannabidiol, un compus natural extras din canabis, care nu are efecte psihoactive, dar care oferă o gamă largă de beneficii pentru sănătate.

Uleiul de CBD este extras din planta Cannabis printr-un proces natural și are proprietăți benefice pentru organism. Este relaxant, anxiolitic, antidepresiv, și ameliorează procesele inflamatorii sau durerile. Este folosit în întreaga lume pentru diminuarea anxietății, a stresului zilnic, pentru tratarea insomniilor sau a depresiilor.

“Am lucrat un an la dezvoltarea produsului care este testat constant în laboratoare din Franța, Italia și Marea Britanie și am explorat întreaga piață internațională de producători de CBD și săruri de nicotină pentru a furniza lichidele care să corespundă celor mai înalte standarde de calitate. Am ales să lucrăm cu producători din Italia și din Franța care sunt premiați la nivel mondial pentru calitatea lichidelor și aromelor oferite. Ne dorim ca românii să se bucure de beneficiile CBD-ului folosind un gadget ușor de folosit, mic și compact” declară Ruxandra Gheorghe, fondatoarea start-upului.

YOOP reprezintă o nouă eră a fumatului, cel responsabil.

Yoop vine și în întâmpinarea celor care își doresc să scape de dependența de nicotină dar vor să se bucure în continuare de gest și arome, oferind pod-uri cu zero nicotină. Iar cei care vor să fumeze responsabil, folosind un dispozitiv cu 95% mai puțin nociv (conform Ministerului Sănătăţii din Marea Britanie) decât o țigară clasică, se pot bucura de 6 tipuri de săruri de nicotină cu arome diferite. Sărurile de nicotină oferă o experiență identică cu cea a fumatului clasic, dar mult mai puțin nocivă.

Despre Yoop

Gadgetul YOOP este un dispozitiv atât de subțire, încât nu îl simți în buzunar. Este un device foarte ușor de folosit, compact, prietenos care utilizează un mecanism inovativ de încălzire. Mic și eficient. Permite până la 250 de pufuri fără reîncărcare, adică echivalentul unui pachet normal de țigări. Reîncărcarea completă de la o priză normală durează maxim 30 de minute și se face, simplu, cu un cablu USB.

Fiecare pod YOOP este schimbat cu unul nou după fiecare epuizare, pentru a evita uzarea acestuia în timp și pentru a oferi utilizatorilori aceeași calitate a experienței de fiecare dată.

