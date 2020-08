Un bărbat care nu a crezut în gravitatea bolii care a îmbolnăvit o lume întreagă s-a infectat - şi el, şi soţia - şi le este recunoscător acum medicilor care i-au salvat viaţa. Mărturisește însă că unele dintre cunoştinţele lui - oameni care nu cred în existenţa virusului - l-au sunat să îl întrebe câţi bani a luat ca să stea în spital.

„Nu că nu credeam (în existența virusului), nu-l înțelegeam. Fiind ceva nevăzut...”, mărturisește astăzi bărbatul.

Sorin Lungu este unul dintre românii diagnosticați cu coronavirus, pentru care COVID-19 nu părea o amenințare directă. Nu și-a imaginat cât de agresiv este virusul până când nu a ajuns pe patul de spital.

„Dureri de cap crunte, crunte la modul... nu știu... ceva mai rău nu am avut, am avut operații și n-am avut așa durere. Plutea creierul. Orice medicament, orice perfuzie îmi punea mi se părea că-mi face mai rău”, povestește bărbatul despre coșmarul prin care a trecut.

Sorin spune că, deși le povestea prietenilor care-l sunau cât de grea e boala, au fost unii care încă mai puneau la îndoială existența virusului.

- Ce v-au întrebat?

- Dacă am fost spitalizat contra cost. Un tip care nu e la o vârstă să nu creadă și nu era un din ăla fără școală, care m-a dat pe spate întrebându-mă dacă am luat bani ca să stau în spital, știind starea prin care am trecut eu, povestește Sorin.

Gest inedit de recunoștință pentru medici

A fost internat la Spitalul din Bârlad, unde a fost îngrijit de medicul Monica Aioanei, cea care i-a fost și sprijn moral în lunga perioadă de suferință.

- A fost medicul care cred că mi-a salvat viața. Nu cred, sigur! S-au ocupat exemplar, spune Sorin Lungu.

- La ce mod v-a salvat viața?

- Și prin discuție, și prin felul cum abordau oamenii.

„A rămas așa de marcat de experiența pe care a trăit-o aici! La un moment dat, a făcut comandă și a cumpărat pentru tot pavilionul baxuri de apă minerală. Când a plecat, a vrut neapărat să vadă cum arătăm”, povestește medicul Monica Aioanei.

Sorin a stat în spital 19 zile până când s-a vindecat. S-a întors după trei săptămâni, pentru că voia să-i mulțumească medicului care l-a salvat.

Cadoul său a fost un buchet de maci, pe care i-a cules singur.

„Ducându-mă de la Vaslui, era o vreme urâtă, ploioasă... Doamne, ce să-i duc? Și pe drum spre Bârlad, erau lanurile alea pline. Am cules, eram ud pe papuci tot, plouase. M-am dus la o florărie, mi-au făcut un buchet super”, povestește Sorin.

Gestul a fost apreciat.

„În principal, te duci cu o garoafă, te duci cu un trandafir, te duci cu o orhidee. Și faptul că a venit cu maci mi s-a părut ceva incredibil. Asta înseamnă ceva atât de simplu, dar atât de frumos, încât, practic, a rezumat toată relația pe care am avut-o noi cu pacientul respectiv”, spune dr. Monica Aioanei.

„Ca să-ți închipui că cuiva îi plac macii înseamnă ceva. Și am rămas așa, cumva... De câte ori trece prin Bârlad, se oprește la noi, întreabă ce facem, dacă suntem sănătoși și asta e una așa, din micile povești și micile satisfacții pe care le-am avut noi în pandemie”, mărturisește doctorița.

Povestea pacientului Sorin Lungu este una cu final fericit. Sute de alți bolnavi luptă însă acum cu boala la terapie intensivă.

Luni, la Pacient în România, veți vedea un reportaj filmant în secţia AȚI a Spitalului din Bârlad.

Editare web: Luana Păvălucă