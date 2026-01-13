Un asistent medical în vârstă de 58 de ani, angajat al Spitalului Bălăceanca, a fost arestat la domiciliu, fiind acuzat de purtare abuzivă, după ce ar fi agresat fizic o pacientă de 30 de ani. Incidentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere din unitatea medicală, iar ancheta este în curs.

Potrivit Poliția județeană Ilfov, sesizarea a fost făcută la data de 9 ianuarie.

„La data de 09 ianuarie a.c., poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Pantelimon au fost sesizaţi cu privire la un incident care ar fi avut loc în cadrul unei unităţi spitaliceşti, din comuna Cernica, sat Bălăceanca. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă de către un bărbat de 58 de ani, care ar fi agresat fizic o femeie în vârstă de 30 de ani”, a transmis, marţi, Poliţia judeţeană Ilfov.

Instituția a precizat că victimei i-a fost înmânată cererea privind emiterea unui ordin de protecție de către instanța de judecată, în conformitate cu Legea 26/2024.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au dispus reținerea bărbatului.

„În urma efectuării activităţilor investigativ-operative şi întregirii materialului probator, poliţiştii Poliţiei Oraşului Pantelimon au dispus reţinerea persoanei în cauză, pentru 24 de ore, iar la data de 11 ianuarie a.c., acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu cu propunere de luare a unei măsuri preventive”, au mai transmis reprezentanții Poliției.

Potrivit acestora, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, iar ulterior instanța a decis plasarea sa în arest la domiciliu.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Conform informațiilor anchetatorilor, asistentul medical ar fi agresat pacienta în mod repetat, iar episoadele ar fi fost surprinse de camerele de supraveghere din spital.

