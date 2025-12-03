Tribunalul Cluj a obligat Spitalul Municipal Turda și un medic să plătească 25.000 de lei daune morale, după ce soțul unei paciente aflate în fază terminală a reclamat că femeia a fost lăsată singură în ultimele zile de viață, iar accesul său în salon a fost refuzat repetat. Decizia nu este definitivă.

Soțul acesteia a dat în judecată spitalul, reclamând tratamentul lipsit de empatie din ultimele zile de viață ale femeii.

Potrivit motivării, bărbatul a susținut că soția sa a fost lăsată singură în salon, imobilizată la pat și fără sprijin afectiv, deși starea ei era foarte gravă. El a cerut în repetate rânduri să rămână peste noapte lângă pacientă, însă accesul în salon i-a fost refuzat fără justificare de personalul medical.

Spitalul a declanșat ulterior o anchetă internă, iar medicul responsabil a fost sancționat cu avertisment scris pentru comportament neadecvat și comunicare deficitară cu aparținătorii.

Instanța a constatat încălcarea drepturilor fundamentale ale pacientei și ale aparținătorului, dispunând ca Spitalul Municipal Turda și medicul să plătească 10.000 de lei pentru prejudiciile morale suferite de pacientă și 15.000 de lei pentru cele ale reclamantului.

Decizia Tribunalului Cluj nu este definitivă și poate fi atacată.

Editor : Ș.A.