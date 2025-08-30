Zeci de persoane cu tulburări psihice sunt pur și simplu lăsate pe stradă de statul român, în fiecare an. Nu există nicio strategie de supraveghere sau reintegrare în societate, iar acest lucru generează probleme mari, frică și revoltă în comunitățile locale. Acesta este și cazul unui bărbat din Sălaj, eliberat din Spitalul de Psihiatrie la 20 de ani după ce și-a ucis tatăl. Bărbatul a fost abandonat pe stradă, iar instituțiile ridică din umeri.

Povestea acestui bărbat fără surse de venit și fără aparținător, eliberat după 20 de ani din Spitalul Penitenciar Ștei după ce și-a omorât tatăl într-o criză de schizofrenie, confirmă încă o dată faptul că statul român nu are soluții pentru astfel de cazuri sociale, relatează Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

Adus în comuna natală din Sălaj, acesta s-a trezit fără adăpost după ce casa i-a fost vândută. A fost ulterior refuzat de mai multe autorități și instituții locale. Vorbim de Ministerul Sănătății, DGASPC și Primăria din localitatea de domiciliu.

A ajuns până la urmă în curtea unui centru din Dumbrava, județul Bihor, care în ultimii ani a adunat și a strâns sute de astfel de cazuri sociale. Acesta funcționează din donații și a fost subiectul unei anchete Digi24 recent, care a arătat că funcționează fără autorizații și fără a avea o licență de servicii sociale.

Acest lucru nu a împiedicat însă statul român să trimită aici, așa cum spuneam, sute de astfel de cazuri sociale, fără aparținător și fără surse de venit.

Editor : Liviu Cojan