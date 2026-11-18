Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) a anunţat că, în urma seismului înregistrat miercuri noaptea t în zona Vrancea, în prima parte a zilei, au fost deschise 35 dosare de daună. Poliţa PAD este obligatorie prin lege, însă aproape trei sferturi dintre locuinţele din România nu dispun de această protecţie financiară care acoperă riscurile de cutremur, inundaţii şi alunecări de teren. Pentru locuinţele din materiale rezistente despăgubirea maximă este de 100.000 de lei, în timp ce pentru cele din paiantă sau chirpici suma este de 50.000 de lei.

„Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) face apel către toţi proprietarii de locuinţe asiguraţi, care au suferit daune în urma cutremurului produs în dimineaţa zilei de 18 noiembrie, să le notifice cât mai curând. În prima parte a zilei, au fost deschise deja 35 dosare de daună, iar compania este pregătită să răspundă prompt şi eficient tuturor solicitărilor venite din partea asiguraţilor”, arată, miercuri, într-un comunicat de presă PADROM, societatea de asigurare-reasigurare, formată prin asocierea societăţilor de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuinţă, potrivit News.ro.

Reprezentanţii societăţii susţin că sistemul digital de gestionare a daunelor permite procesarea rapidă a dosarelor, reducând semnificativ birocraţia şi timpul de aşteptare.

„Îi încurajăm pe toţi proprietarii care deţin o poliţă PAD şi au constatat daune în urma seismului să le notifice cât mai curând, astfel încât procesul de constatare şi despăgubire să poată începe fără întârziere. Suntem pregătiţi, atât financiar, cât şi operaţional, să gestionăm toate solicitările şi să acordăm rapid despăgubirile cuvenite. Sistemul de asigurare obligatorie a locuinţelor a fost creat tocmai pentru astfel de momente, în care protecţia financiară poate face diferenţa pentru familiile afectate”, a declarat Nicoleta Radu, Director General PADROM.

Notificarea unei daune se poate face direct pe site-ul PADROM, www.padrom.ro, dar şi telefonic, la numărul scurt 021 9930.

De asemenea, o altă variantă poate fi contactarea asigurătorului prin care a fost încheiată poliţa PAD.

Poliţa PAD acoperă riscurile de cutremur, inundaţii şi alunecări de teren. Despăgubirea maximă este de 100.000 de lei pentru locuinţele din materiale rezistente, iar pentru cele din paiantă sau chirpici suma este de 50.000 lei.

La finalul lunii octombrie 2026, în România erau în vigoare 2.539.697 de poliţe PAD, ceea ce reprezintă un grad de cuprindere de 24,95% din totalul locuinţelor. Deşi asigurarea PAD este obligatorie prin lege, aproape trei sferturi dintre locuinţele din România rămân fără această protecţie financiară.

Poliţa costă 130 de lei pe an pentru locuinţele de tip A şi 50 de lei pe an pentru cele de tip B, oferind protecţie financiară împotriva celor trei riscuri de catastrofă naturală (cutremur, inundaţii şi alunecări de teren), precizează reprezentanţii societăţii.

PADROM este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăţilor de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuinţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008. Conform prevederilor legii, PADROM administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuinţelor, care acoperă cele trei riscuri de bază specifice României.

Editor : M.B.