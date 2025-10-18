Palatul Împăratului a fost scos la licitație. Cu cât se închiriază pe lună vila din Aviatorilor

Palatul Împăratului, vila renovată de RA-APPS cu aproximativ trei milioane de euro care urma să fie reședința unuia dintre foștii președinți ai României, a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire pentru imobilul situat pe bulevardul Aviatorilor nr. 86 este de 35.000 de euro pe lună, potrivit Profit.ro.

Guvernul a stabilit în această vară ca imobilul să aibă destinație comercială și să fie dat spre închiriere, la acea vreme nu erau cunoscute mai multe detalii despre prețul care ar fi putut fi cerut pentru vila modernizată anul trecut. Însă, acum imobilul a fost scos la închiriere pentru prețul de minim 35.000 de euro pe lună.

„A fost adoptată o Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului. Cu destinația comercială, deci în vederea închirierii. E vorba despre imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, sector 1, București", a transmis la acea vreme Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Imobilul este descris ca fiind destinat activităților comerciale, așa cum stabilise Executivul, și este compus din trei corpuri de clădire (C1+C2-C3) în suprafață de 915,54 mp și curte în suprafață de 1.110 mp. De asemenea, sursa citată arată că garanția de participare la licitație va fi dublă față de prețul de pornire, adică 70.000 de euro.

Imobilul ar fi urmat să ajungă la fostul președinte Klaus Iohannis, potrivit informațiilor Digi24. Reparațiile la vila din Aviatorilor au început cu puțin timp înainte ca fostul șef de stat să își încheie mandatul și au costat aproximativ 3 milioane de euro. La acea vreme, RA-APPS a argumentat că imobilul a fost construit în perioada 1960-1965, înainte de existența unor norme generale de proiectare antiseismică, și prezenta degradări majore, fiind necesare lucrări ample de consolidare, prin introducerea de elemente structurale care să dubleze structura existentă.

