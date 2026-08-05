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Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997

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Carte electronica de identitate. Inquam Photos, George Calin
Carte electronica de identitate. Inquam Photos, George Calin
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Din articol
Până când mai este valabilă cartea de identitate model 1997 În ce situații se mai eliberează buletinul vechi Care este diferența dintre cartea electronică de identitate și cea simplă Cât costă eliberarea noilor acte de identitate Ce trebuie să știe românii care încă folosesc buletinul vechi

Mulți români folosesc încă buletinul emis după modelul din 1997, însă acesta va fi retras treptat din circulație, pe măsură ce noile cărți electronice și simple de identitate devin disponibile la nivel național. Autoritățile au stabilit până când actualul document rămâne valabil, dar și cazurile limitate în care mai poate fi emis.

Schimbarea cărții de identitate face parte din procesul de modernizare a sistemului de evidență a persoanelor, odată cu introducerea noilor documente electronice.

Până când mai este valabilă cartea de identitate model 1997

În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS), ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Odată cu implementarea infrastructurii tehnice la nivel național, vechiul model de carte de identitate emis începând din 1997 este retras treptat.

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997 aflată încă în termen de valabilitate o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031.

De la această dată, documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate nu a expirat.

Motivul este că modelul emis în 1997 este realizat pe suport de hârtie tip Teslin și include elemente de securitate considerate învechite în raport cu standardele europene actuale. Autoritățile arată că acest document este mai vulnerabil la falsificare și nu mai oferă nivelul de protecție impus în prezent.

În ce situații se mai eliberează buletinul vechi

În prezent, la nivel național, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, întrucât au fost realizate condițiile tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cetățenii români pot opta pentru eliberarea noilor tipuri de acte de identitate, respectiv cartea electronică de identitate (CEI) sau cartea de identitate simplă (CIS).

Cartea de identitate model 1997 se poate elibera doar în situații speciale determinate de asigurarea condițiilor tehnice necesare emiterii CEI, astfel: la nivelul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României acreditate în străinătate, precum și pentru persoanele aflate în situații speciale, cum sunt cele lipsite de libertate, netransportabile sau internate în unități sanitare.

În toate celelalte cazuri, solicitanții primesc unul dintre noile tipuri de documente de identitate, în funcție de opțiunea exprimată și de condițiile prevăzute de lege.

Care este diferența dintre cartea electronică de identitate și cea simplă

Ambele documente emise începând cu anul 2025 au același format, de tip card bancar (ID1), și sunt folosite pentru dovedirea identității titularului. Diferențele apar însă în ceea ce privește funcționalitățile. Cartea electronică de identitate este emisă pe suport din policarbonat și include un cip securizat în care sunt stocate datele titularului. Acesta este protejat prin două coduri PIN distincte, astfel încât informațiile nu pot fi accesate fără acordul deținătorului.

CEI oferă un nivel ridicat de protecție împotriva falsificării și permite accesarea serviciilor publice digitale, autentificarea online și utilizarea semnăturii electronice cu valoare juridică. Totodată, documentul poate fi folosit în locul pașaportului pentru călătoriile în statele Uniunii Europene, în Spațiul Schengen, precum și în alte state care îl recunosc, precum Republica Moldova sau Turcia.

Un alt avantaj este posibilitatea modificării adresei de domiciliu sau reședință fără emiterea unui nou document, precum și faptul că poate fi solicitată inclusiv la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. De asemenea, cartea electronică de identitate este disponibilă și pentru copiii cu vârsta sub 14 ani.

În schimb, cartea de identitate simplă are același format modern și elemente de securitate superioare modelului din 1997, însă nu conține cip electronic. Din acest motiv, nu poate fi utilizată pentru autentificarea în serviciile publice digitale și nici ca document de călătorie în afara țării.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor subliniază că persoanele care nu doresc eliberarea unei cărți electronice de identitate pot solicita cartea de identitate simplă, aceasta reprezentând alternativa fără cip la noul document electronic.

Cât costă eliberarea noilor acte de identitate

Cartea electronică de identitate poate fi obținută gratuit la prima solicitare de către persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani sau urmează să o împlinească în următoarele 30 de zile.

Taxa de 70 de lei se achită în cazul solicitărilor depuse pentru copiii cu vârsta sub 14 ani de către părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru emiterea unei noi cărți electronice de identitate în situații precum pierderea, furtul, deteriorarea documentului ori modificarea datelor personale.

Cartea de identitate simplă nu este gratuită. Pentru eliberarea acesteia se achită o taxă de 40 de lei. Atât contravaloarea CEI, cât și cea a CIS se poate achita la ghișeele unităților bancare partenere în contul colector al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” sau la stațiile SelfPay.

Ce trebuie să știe românii care încă folosesc buletinul vechi

Trecerea la noile documente de identitate se va realiza treptat, astfel că persoanele care dețin în prezent o carte de identitate model 1997 nu sunt obligate să o înlocuiască imediat dacă aceasta este încă valabilă. Totuși, indiferent de data expirării înscrisă pe document, utilizarea sa nu va mai fi posibilă după 3 august 2031, inclusiv pentru călătoriile în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen. În perioada următoare, noile cărți electronice de identitate și cărțile de identitate simple vor deveni singurele documente emise în mod obișnuit de autorități, în cadrul procesului de modernizare a sistemului național de evidență a persoanelor.

Editor : C.S.

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