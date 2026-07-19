Pană de curent pe litoral. Mai multe stațiuni au rămas fără energie electrică din cauza unor avarii la rețea

Mai multe stațiuni din sudul litoralului au rămas fără energie electrică începând de sâmbătă, după producerea unor avarii la rețeaua de distribuție. Hoteluri, restaurante și terase din Venus, Saturn, Cap Aurora, Neptun și Eforie au fost afectate de întreruperile de curent, în unele cazuri repetate, potrivit Agerpres. Echipele distribuitorului de energie intervin pentru remedierea avariilor.

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că avariile au fost provocate de consumul ridicat de energie electrică.

„Fiind temperaturi ridicate, avariile s-au produs pentru că a fost un consum foarte mare de curent electric. (...) În trei puncte din staţiunea Venus mai sunt probleme acum, distribuitorul de electricitate m-a asigurat că în cel mult două ore se vor remedia şi acestea”, a declarat Adrian Picoiu pentru Agerpres.

Penele de curent au afectat activitatea mai multor unități turistice din sudul litoralului, inclusiv hoteluri, restaurante și terase din stațiunile Venus, Saturn, Cap Aurora, Neptun și Eforie.

Autoritățile estimează că intervențiile echipelor distribuitorului vor fi finalizate duminică după-amiază, când alimentarea cu energie electrică ar urma să fie restabilită în toate zonele afectate.

Editor : A.P.