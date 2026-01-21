Până la ce dată pot fi plătite impozitele cu reducere de 10%. Ce riscă românii dacă nu achită taxele la casă sau mașină

Românii care dețin locuințe, terenuri sau autoturisme pot beneficia de o reducere de 10% la plata impozitelor locale, cu condiția achitării integrale a sumelor datorate până la sfârșitul lunii martie 2026. După acest termen, impozitele pot fi plătite în continuare conform calendarului legal stabilit de autoritățile locale, însă fără bonificație. Penalitățile și dobânzile se aplică după depășirea termenelor de scadență, iar acumularea restanțelor poate atrage măsuri de executare silită, de la popriri pe conturi până la sechestru asupra bunurilor.

Plata la timp a impozitelor locale rămâne cea mai simplă modalitate prin care contribuabilii pot evita costuri suplimentare și proceduri administrative complicate.

Ce taxe și impozite locale plătesc românii

Conform Art.454 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, impozitele si taxele locale sunt:

impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri;

impozitul pe teren si taxa pe teren;

impozitul pe mijloacele de transport;

taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

impozitul pe spectacole;

taxele speciale;

alte taxe locale.

Când se plătește impozit pe clădiri

Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea cladire. Acest impozit se plătește catre bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. În cazul municipiului București, impozitul și taxa se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

Plata impozitului cu reducere de 10%

Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, datorat/e pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Impozitul pe teren

Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual. Impozitul pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Impozitul pe mijloacele de transport

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. Acest tip de impozit se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde persoană își are domiciliul.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreagă durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoană care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la dată de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Plata impozitului

În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, datorează plata taxei anuale către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, în rază căreia/căruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivă. La nivelul municipiului București, această taxă revine bugetului local al sectorului în rază căruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivă

Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

În cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de până la 32 lei, inclusiv;

În cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de până la 23 lei, inclusiv.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Impozitul pe spectacole

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

Acest impozit se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Când se aplică penalități pentru neplata impozitelor

Dobânzi și penalități de întârziere

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale se datorează dobânzi și penalități de întârziere. Confrom Codului de Procedură Fiscală (Art. 176 C. proc. fiscală), penalitățile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

Exemplu: Dacă ai 1.000 lei impozit neplătit după data scadentă, penalitatea va fi calculată ca 0,01% * 1.000 lei * numărul de zile de întârziere.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită

În cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, organul fiscal competent, pentru stingerea acestora, procedează la acțiuni de executare silită, cu excepția cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluționare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanța fiscală datorată de debitor.

Executarea silită începe prin comunicarea somației. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se stinge debitul sau nu se notifică organul fiscal cu privire la intenția de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile de executare silită. Somația este însoțită de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silită.

În scopul efectuării executării silite, executorii fiscali pot:

să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta își păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum și să analizeze evidența contabilă a debitorului în scopul identificării terților care datorează sau dețin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;

să solicite și să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;

să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal;

să constate contravenții și să aplice sancțiuni potrivit legii.

Executarea silită prin poprire

Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, în cazuri excepționale, respectiv în situația în care există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Editor : C.S.